04.02.2021 17:01 Андрей Федоров

Героев Небесной сотни, Руднева, Михайловская - история возникновения площади

Сегодня мы поговорим об истории возникновения одной из площадей нашего города. Ныне она называется Площадь Героев Небесной сотни.

Площадь образовалась в результате сноса оборонительного вала, построенного на этом месте в начале XVIII века по приказу Петра I. Вал возводился в ходе Северной войны со шведами, до Полтавской битвы, когда было не ясно, где Карл XII даст генеральное сражение Русским войскам. Как одно из возможных мест сражения штабом Петра рассматривался г. Харьков.

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Еще в 1663г. на месте, где сейчас начинается проспект Гагарина, был возведен деревянный храм Архангела Михаила, являвшийся одной из старейших церквей Харькова, которую посещали прихожане Захарьковской слободы. Она начиналась сразу за рекой Харьков (от Харьковского моста). Храм был перестроен в конце XVIII века в камне Петром Антоновичем Ярославским – первым Харьковским губернским архитектором. Жил Петр Антонович на улице, названной сейчас его именем – Ярославская, а не именем известного Харьковского бизнесмена, как можно подумать. В апреле 1931 г. храм был закрыт, а в годы войны сильно разрушен. В 1942 г. прихожане, с разрешения оккупационных властей, восстановили церковь и служба восстановилась. В 1961 г. во время пресловутого «хрущевского наступления на церковь» храм снесли методом подрыва. По свидетельствам очевидцев, взрыв был такой силы, что взрывной волной выбило стекла во всех окнах рядом стоящих домов.

Михайловская церковь. Фото со стороны начала Змиевского шоссе (пр. Гагарина)

Площадь перед храмом стала именоваться Михайловской. В первое время она была земляной, не замощенной камнем. И до 1902 г. не была разделена на две части Зданием судебных установлений (архитекторы Бекетов, Цауне, Хрусталёв) – сейчас здание Харьковского апелляционного суда. Так же в народе площадь называли «Захарьковской», «Сенной» из-за образовавшегося на ней стихийного рынка, где продавали сено. «Плацпарадной» - на ней проводили строевые смотры солдаты Харьковских военных казарм, расположенных на соседних улицах. «Скобелевской» - в честь генерала Михаила Дмитриевича Скобелева, отличившегося в ходе Русско-Турецкой войны 1877-1878 гг., почитаемого в Болгарии как Национальный Герой – освободитель болгарского народа от гнёта Османского султана. Турки прозвали его «Ак-Паша» - белый генерал, в бой он шел всегда в белом мундире, верхом на белом коне.

Михаил Дмитриевич Скобелев

С установлением советской власти площадь, на тот момент столичного Харькова, никак не могла носить имя белого генерала и её переименовывают в площадь имени Николая Александровича Руднева. Руднев был заместителем наркома обороны провозглашённой в Харькове Фёдором Сергеевым («Артёмом») Донецко-Криворожской Республики. Большую часть своей недолгой революционной деятельности Руднев провел в Харькове. Руководил разоружением частей армии УНР, расположенных в казармах Харьковского гарнизона. Поэтому в 1919г. (после его гибели в возрасте 23-х лет на Царицынском фронте) его, якобы, перезахоронили в Харькове и установили могильную плиту, под которой он захоронен.

2015 год

Ночью 11 апреля 2015 г. были сломаны три памятника Н. Рудневу, С. Орджоникидзе, Я. Свердлову. После этого таблички на домах с названием «Площа Руднєва» были заклеены новым названием: «Майдан Героїв Небесної Сотні», в результате этих событий, решением Харьковского городского совета в ноябре 2015г. площадь носит данное название. Игорь Терехов: «Харьков гордится своей богатой историей, но, в то же время, бурные и трагические события последнего времени обязывают нас возводить дань памяти нашим современникам». В 2017г. было принято решение перезахоронить останки Руднева, в ходе разрытия было обнаружено, что никаких останков захоронения под могильной плитой нет.

С одной стороны, всё просто и понятно, но с другой – не совсем. Я заставил себя задуматься, а вдруг переименование площади Руднева в «Майдан Героїв Небесної Сотні» - неслучайно? Что, если есть какой-то сакральный смысл, исторический подтекст происходящего?

В следующей части я расскажу вам две подлинные, с элементами моего субъективизма истории, ознакомившись с которыми, вы можете самостоятельно решить, как в романе М. Горького: «Да был ли мальчик-то, может, мальчика-то и не было?».