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24.11.2020  09:40   

ВИДЕО: Носухи из Харьковского зоопарка осваивают новое жилье

Реконструкция зоопарка продолжается, и животные один за другим переселяются в новые современные вольеры соответствующих экспозиций.


//zoo.kharkov.ua

Свой кусочек Южной Америки получили носухи, рассказали в Харьковском зоопарке.

Самка и самец, которые приходятся друг другу тетей и племянником, активно обживают новые владения – два уникальных вольера по 25 м2.

В вольерах условно можно выделить три уровня. Первый – пол, покрытый хвойной корой. Второй – платформы с домиками, стационарные переходы, лестницы. И третий уровень – полки на стенах и различные подвесные конструкции (лестницы, мостики), имитирующие живые ветви. Для носух такие «опции» сверхважные, поскольку эти животные хорошо лазают, прыгают.



Приближению к природе способствует и наполнение вольеров с использованием натуральных материалов (дерево, кора) и невероятной красоты отделка стен – рельефы из скульптурного бетона и художественная роспись.

Сейчас носухи осваивают свои апартаменты. Пока животные относятся ко всему с осторожностью, и уже выбрали для себя любимые места – уютный уголок на одной из полок, где животные отдыхают, будто в укромном местечке из ветвей папоротника, и один из домиков, куда носухи обычно отправляются после вкусной трапезы.



Вольеры оборудованы системой видеонаблюдения, чтобы киперы могли вести круглосуточное наблюдение за своими подопечными. А вот посетители смогут наблюдать за носухами через витринное стекло, не заходя внутрь помещения.

Тэги:  зоопарк, реконструrция, носуха, харьков
 
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