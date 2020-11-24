ВИДЕО: Носухи из Харьковского зоопарка осваивают новое жилье

Реконструкция зоопарка продолжается, и животные один за другим переселяются в новые современные вольеры соответствующих экспозиций.
Свой кусочек Южной Америки получили носухи, рассказали в Харьковском зоопарке.
Самка и самец, которые приходятся друг другу тетей и племянником, активно обживают новые владения – два уникальных вольера по 25 м2.
В вольерах условно можно выделить три уровня. Первый – пол, покрытый хвойной корой. Второй – платформы с домиками, стационарные переходы, лестницы. И третий уровень – полки на стенах и различные подвесные конструкции (лестницы, мостики), имитирующие живые ветви. Для носух такие «опции» сверхважные, поскольку эти животные хорошо лазают, прыгают.
Приближению к природе способствует и наполнение вольеров с использованием натуральных материалов (дерево, кора) и невероятной красоты отделка стен – рельефы из скульптурного бетона и художественная роспись.
Сейчас носухи осваивают свои апартаменты. Пока животные относятся ко всему с осторожностью, и уже выбрали для себя любимые места – уютный уголок на одной из полок, где животные отдыхают, будто в укромном местечке из ветвей папоротника, и один из домиков, куда носухи обычно отправляются после вкусной трапезы.
Вольеры оборудованы системой видеонаблюдения, чтобы киперы могли вести круглосуточное наблюдение за своими подопечными. А вот посетители смогут наблюдать за носухами через витринное стекло, не заходя внутрь помещения.
День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным. Воспользуйтесь этим, чтобы навести порядок в делах и финансах, принять важные решения.
Синоптики обещают облачный день. Небольшие осадки – мокрый снег и дождь – будут идти весь день. Слабый гололед, слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
В день рождения Дейла Карнеги отмечается День друзей, или дословно День завоевания друзей и оказывания влияния на людей.
влажность:
давление:
ветер: