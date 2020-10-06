06.10.2020 12:12

ВИДЕО: Гиены в Харьковском зоопарке отмечают совершеннолетие (zoo.kharkov.ua)

Именинницам преподнесли вкусные подарки



//zoo.kharkov.ua

Восемнадцать лет назад в двухмесячном возрасте гиен-«сестричек» в Харьковский зоопарк принесли посетители. Как такие необычные животные попали к харьковчанам, неизвестно. Главное, что животные вовремя оказались в руках профессиональных смотрителей зоопарка.

И сеголня у пятнистых гиен Ульяны и Пчёлы – День рождения – они празднуют «совершеннолетие».



По характеру и Пчёла, и Ульяна несколько нерешительны. Не любят чужих, а вот когда видят своего кипера– очень контактные. И если Пчёла обожает прогулки на улице, Ульяна гулять не любит. Обе гиены в восторге от купания и различных элементов обогащения среды. Здесь и бревна, и бочки, и коробки, и даже веники. Имея большую силу, мощные челюсти и острые зубы, они способны гнуть прутья и глубоко копать под домиком. Любимая поза для сна – на спине, при этом гиены скрещивают лапки.



Содержатся сестры в отдельных вольерах. Дело в том, что в природе пятнистые гиены живут группами (кланами), внутри которых царит матриархат. Все самки, даже с низким положением на иерархической лестнице, находятся выше, чем самцы. Во главе клана стоит доминирующая самка. Столь необычные и сложные взаимоотношения, непредсказуемые индивидуальные предпочтения, вынуждает раздельно содержать наших животных.



Подарки для «сестер» подготовили, исходя из их гастрономических предпочтений. Мясо конины, помидоры, кусочки дыни и мягкие игрушки. Какие девушки смогут устоять перед таким? При виде кипера гиены прекратили рычать и послушно ждали, что же будет дальше. Как только подарки оказались в вольерах, обе именинницы детально изучили содержание коробок. Но трапезу решили отложить на потом. Мясо спрятали, к дынному десерту отнеслись равнодушно. А вот коробку Ульяна еще долго носила по вольеру, раздумывая, что же с ней делать.



Несмотря на распространенное мнение, что гиены в природе питаются исключительно падалью, эти животные – отличные охотники. Они устраивают охоту на антилоп, зебр, газелей и других копытных млекопитающих. Часто отнимают добычу у других хищников, даже львов! Способны выявить добычу на расстоянии около четырех километров. Кроме того, пятнистые гиены выступают в роли санитаров саванн, уничтожая трупы мертвых животных и тем самым препятствуя распространению всевозможных опасных заболеваний.



