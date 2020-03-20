20.03.2020 16:21

В харьковском зоопарке нашли формулу счастья (ФОТО, ВИДЕО)

20 марта - Всемирный день счастья. Праздник был основан в 2013 году Организацией Объединенных Наций с целью признать важность счастья в жизни людей по всему миру.



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Доказано: когда человек наблюдает за животными или общается с ними, это делает его счастливым! А вот что делает животных счастливыми? Питомцы нашего зоопарка дали разные "ответы" на этот вопрос.

Так, попугай Григорий расправляет крылья от счастья во время освежающего душа. Когда на перышки попадают капельки воды, птица буквально млеет от удовольствия.

Также от купания, но в песке становятся счастливыми шиншиллы. Они по очереди запрыгивают в своеобразную ванночку и начинают валяться в песке, перекатываясь с боку на бок. Таким образом животные демонстрируют, что гигиенические процедуры - важная составляющая счастья!

А вот кто становится счастливым при виде своей второй половинки, так это черно-бурые лисы Джерри и Джина. Когда они некоторое время не видятся, то первые даже не минуты, а часы встречи - это настоящее счастье. Лисы бегают друг за другом по вольеру, ложатся рядом, демонстрируя искреннюю радость и нежные чувства.

И главное, чему учат наши подопечные: счастье повсюду - вокруг нас и внутри нас ... Будем счастливы!