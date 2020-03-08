08.03.2020 14:05

Четвероногие харьковчанки получили необычные букеты (ВИДЕО, ФОТО)

Обитательницам Харьковского зоопарка приготовили необычные вкусные подарки в 8 Марта.



//zoo.kharkov.ua

8 марта – праздник весны, первых теплых лучей, ласкового свежего ветра, счастливых улыбок и, конечно же, цветов. Именно поэтому сотрудники зоопарка ни секунды не сомневались, как же поздравлять очаровательных самочек. Различные цветочные композиции – лучший подарок к такому нежному празднику. Но цветы дарили необычные.



Рысь Сима получила цветок из мяса в яркой вазе, украшенной лентой. Угощение красавицу не заинтересовало, а вот праздничная лента стала замечательной игрушкой, а вазон – отличной когтеточкой. Наигравшись вдоволь, Сима удобно устроилась на помосте и, как настоящая девочка, стала прихорашиваться.

Оригинальный мясной «цветок» в виде бараньей ноги получила львица Кира. Хорошая хозяйка, она сразу отнесла вкусности в домик, где их нашел лев Ричард. Самец не захотел оставаться в стороне от празднования, поэтому вкусным мясом полакомились и лев, и львица.





На канн ждала цветочная композиция из пекинской капусты, моркови, груш, зелени и сена. Антилопам праздничное угощение мгновенно пришлось по душе – хрустели с аппетитом, наслаждаясь красотой блюда и его освежающим весенним вкусом.





Для верблюдов и гуанако мы подготовили съедобную открытку. Здесь и хвойные икебаны, и вкусная восьмерка – разнообразие цветов и вкусов. Животные красоту угощение оценили в считанные секунды и наперегонки начали есть.





А вот в вольере слонихи Тенди «посадили» праздничное дерево, украшенное морковью, грушами, бананами и капустой. Как только Тенди увидела такую по-настоящему весеннюю красоту, одним движением хобота элегантно вырвала дерево и перешла к вкусностям. Сначала бананы, затем морковь.

Но на этом сюрпризы для юной леди не закончились. После праздничного завтрака Тенди ждал букет от кипера. Веточку, украшенную овощами и фруктами, слониха восприняла как настоящая кокетка. После таких ярких подарков Тенди решила принять песочную ванну – ведь в праздник процедуры красоты – то, что нужно!



