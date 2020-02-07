Выходные в парке Горького: программа

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 7 февраля Лучший день для реализации своих задумок: результат порадует вас и даже может оказаться выше ожидаемого.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные Синоптики обещают холодные два дня, а со следующей недели начнется потепление.