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07.02.2020  16:06   

Выходные в парке Горького: программа

Гостей Центрального парка культуры и отдыха имени Горького ждут зимние забавы и детские программы в Развлекательном центре.


// centralpark.kh.ua

Субота, 8 февраля
Главная сцена
10.00–13.00 Звучит музыка
13.00–14.00 Мини-диско «Добро пожаловать в отель «Трансильвания»
14.00–15.30 Шоу-програма «Очень страшные сказки»
15.30–17.30 Прогулка ростовых кукол
18.00–19.00 Конкурсная програма «Zig Zag»
19.00–21.00 Звучит музыка
Развлекательный центр
12.00–13.00 Мини-диско «Тайна Эрэндэла»
14.00–17.00 Школа рукоделия
17.00–18.00 Развлекательная программа «Страна Фей»
Ретро-парк
14.00–18.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00–18.00 Вокальная программа «Споемте, друзья!»

Воскресенье, 9 февраля
Главная сцена
10.00–13.00 Звучит музыка
13.00–14.00 Мини-диско «Красная Шапочка и Серый Волк»
14.00–15.30 Шоу-програма «Очень страшные сказки»
15.30–17.30 Прогулка ростовых кукол
18.00–19.00 Конкурсная програма «Zig Zag»
19.00–21.00 Звучит музыка
Развлекательный центр
12.00–13.00 Мини-диско «Страна мечты»
15.00–18.00 Танцевальный турнир школы «All Stars»
Ретро-парк
14.00–18.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00–18.00 Вокальная программа «Споемте, друзья!»

В программе возможны изменения.

Источник:   Парк Горького
 Тэги:  парк горького, харьков, выходные, программа
 
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