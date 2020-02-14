Главная Темы Защита животных У Центрі поводження з тваринами з’явився обіймач тварин
14.02.2020  10:31   

У Центрі поводження з тваринами з’явився обіймач тварин

харківський притулок для тварин першим в Україні ввів посаду «pethugger», що з англійської перекладається як «обіймач тварин».


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Як повідомили на підприємстві, а обов'язки спеціаліста входить не тільки дарувати кішкам і собакам турботу і ласку, а й допомагати кінологам в дресируванні і адаптації тварин до спілкування з людиною.

«Соціалізація тварини, яка все своє життя жила на вулиці, - це невід'ємна частина роботи співробітників притулку. Кожному вихованцю притулку треба приділяти багато уваги, гратися з ним, виховувати і найголовніше - це навчити довіряти людям», - підкреслили в центрі.

Нову посаду посіла харків'янка Катерина, яка протягом останніх двох років майже щодня відвідувала притулок в якості волонтера. Дівчина розповіла, що мріяла працювати з тваринами ще з дитинства. У 2019 році Катерина закінчила школу волонтерів при Центрі поводження з тваринами, де навчилася азам дресирування, правильного виховання і поведінки з тваринами.

Зазначимо, що в 2020 році фахівців з «обіймання тварин» планують ввести в притулках і в інших містах України.

Источник:   ХМР
 Тэги:  защита животных, харьков
 
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