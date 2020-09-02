02.09.2020 18:10

В рамках рабочего визита Президент Украины посетил Харьковский район (ФОТО)

В рамках своего рабочего визита Президент Украины посетил Харьковский район. Там он принял участие в открытии нового учебного комплекса в Песочине, а также побывал в городе Южное, где возводили детский сад.



Фото: Василий Голосный

«Люди не верили, что здесь появится такой современный учебный комплекс, но мы сделали все для того, чтобы этот комплекс был» - сообщил Олег Чернобай, Песочинский поселковый голова.

Открыть учебный комплекс приехал Президент Украины Владимир Зеленский. Говорит, уже был в городе Южное, где построили новый детский сад, а еще увидел обновленную дорогу Харьков-Березовка.

«Все идет по плану. Скажу откровенно, что Харьковская область относительно сроков, сроков сдачи всех дорог и объектов опережает большинство областей на сегодня. Это так и есть, хотя вижу, что и другие области подтянулись» - сообщил Владимир Зеленский, Президент Украины.

Работы в Песочине и Южном проводили в рамках программы «Большая стройка».

«Реконструкция началась в 2018 году, в конце, основной упор пошел на 2019 год и на 2020-й, когда мы получили финансирование» - сообщил Александр Брюханов, мэр Южного.

Таких весомых результатов, отметил председатель Харьковского района Артур Товмасян, удалось достичь благодаря слаженной работе:

«Мы сегодня стали с вами очевидцами создания и открытия двух масштабных инфраструктурных объектов - новой школы в Песочине и детского сада в Южном. К нам приехал Президент Украины. Это свидетельство того, что Харьковский район развивается в правильном направлении. Для детей создали современные и безопасные условия для обучения и пребывания. Это отличный результат слаженной командной работы. Уверен, что нужно наращивать взятые темпы и для этого будем работать и дальше».