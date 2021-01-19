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19.01.2021  12:22   

В Харькове отмечают праздник Крещения Господня (ФОТО)

Сегодня, 19 января, в Харькове отмечают праздник Крещения Господня. Обряды освящения воды проходят на различных источниках и водоемах города.


Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)
 
Обряд освящения источника в Саржином Яру совершил Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий. Он поздравил всех харьковчан с праздником Крещения и пожелал всем мира и благополучия.
 
После обряда освящения воды многие харьковчане окунулись в купели.

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Тэги:  крещение, освящение, харьков, саржин яр
 
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