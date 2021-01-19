19.01.2021 12:22

В Харькове отмечают праздник Крещения Господня (ФОТО)

Сегодня, 19 января, в Харькове отмечают праздник Крещения Господня. Обряды освящения воды проходят на различных источниках и водоемах города.



Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)

Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)

Обряд освящения источника в Саржином Яру совершил Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий. Он поздравил всех харьковчан с праздником Крещения и пожелал всем мира и благополучия.

После обряда освящения воды многие харьковчане окунулись в купели.