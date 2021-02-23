Главная Фото Общество Харьков в морозный день (ФОТО)
23.02.2021  16:11   

Харьков в морозный день (ФОТО)


Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)

Фотогалерея

Тэги:  харьков, мороз, пейзаж, зима
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.02 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 24 февраля 23.02 Власть Игорь Терехов: «Коксохим» травит харьковчан, будем добиваться закрытия завода 23.02 Криминал и происшествия Убийство у супермаркета: стрелку сообщили о подозрении
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 