19.02.2021 09:15

Льготный проезд для детей и ремонт дорог: Игорь Терехов встретился с харьковчанами (ФОТО)

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов 18 февраля провел встречу с жителями разных районов Харькова.



Фото: Василий Голосный

Обращения харьковчан касались ремонта дорог, домов, оказания материальной помощи на лечение, а также решения ряда жилищных и социальных проблем.



Родители учащихся школы №81 попросили установить светофор на переходе в районе учебного учреждения, а жители микрорайона Сортировка – предусмотреть для их детей льготный проезд в автобусах. Дело в том, что учащиеся школ №69 и 171 не могут доехать до учебных учреждений на электротранспорте, который там не курсирует, и, соответственно, воспользоваться льготным единым билетом «E-ticket». Игорь Терехов поручил разобраться в этой ситуации.



Также на приеме шла речь о капитальном ремонте ул. Третьей. Проезжая часть длиной 500 м – единственный въезд во дворы. Поскольку рядом находится крупное предприятие, по улице постоянно ездят грузовые автомобили. Поэтому было решено сделать проект реновации и по возможности ограничить проезд фур.



Жители ул. Рылеева обратились к секретарю городского совета с просьбой открыть пешеходный мост над путями железнодорожного вокзала. Игорь Терехов поручил направить соответствующее письмо в управление Регионального филиала «Южная железная дорога».



Также Игорь Терехов встретился с жильцами одной из секций новостроя по ул. Родниковой, который пока не ввели в эксплуатацию. Секретарь горсовета пообещал разобраться в ситуации и ускорить процесс.



После встречи Игорь Терехов отметил, что все обращения взяты в работу. Часть ремонтных работ будет выполнена в этом году, часть - в следующем.



«Очень много людей обращаются по разным вопросам, которые, в основном, касаются жилищно-коммунального хозяйства, оказания материальной помощи. Мы помогаем людям. Здесь присутствовали директора департаментов. Все вопросы взяты в работу, и намечены конкретные сроки исполнения. Есть обращения, которые мы выполним в этом году, но есть те, которые не вошли в титул этого года. Выделить средства на капитальный ремонт дороги или нескольких дорог, которые просят люди, невозможно, поэтому мы в этом году сделаем проектно-сметную документацию, утвердим ее и уже в следующем году при формировании бюджета учтем все просьбы и выполним работы», - отметил Игорь Терехов.