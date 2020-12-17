17.12.2020 17:17

ФОТО: Церемония прощания с Геннадием Кернесом пройдет в оперном театре - РЕДПОСТ

Церемония прощания с Харьковским городским головой Геннадием Кернесом состоится на следующей неделе в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени Н. В. Лысенко.



Фото: Василий Голосный

Об этом сегодня, 17 декабря, на совещании в мэрии сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

По его словам, точная дата похорон пока неизвестна, поскольку все зависит от формальных процедур, которые необходимо провести в Германии. Планируется, что похороны могут состояться во вторник, среду или, максимум, в четверг. Перед этим борт с телом Геннадия Кернеса встретят в Международном аэропорту «Харьков». Отпевание состоится в Свято-Благовещенском кафедральном соборе, а церемония прощания - в оперном театре.

«Мы ожидаем огромное количество людей, поэтому нам нужно соблюсти все карантинные мероприятия. Все должны быть в масках, должна соблюдаться социальная дистанция, поэтому церемонию прощания мы будем проводить около четырех часов», - сообщил ИгорьТерехов.

Церемония богослужения и гражданская панихида будут транслироваться на экранах в соборе и в фойе театра. В местах прощания будут дежурить бригады скорой помощи.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес будет похоронен на Аллее почетных харьковчан на городском кладбище №2. В день прощания движение транспорта будет частично перекрыто (схему движения опубликуют позже).

«Ушел из жизни мой очень близкий друг, человек-легенда, который сделал для Харькова так много, как никто. Сегодня трагедия для города Харькова, объявлен траур. Харьков будет таким, каким хотел его видеть Геннадий Адольфович Кернес», - сказал Игорь Терехов.