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17.11.2020  21:19   

ФОТО: В саду Шевченко готовятся к зиме (РЕДПОСТ)


Фото: Василий Голосный

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Тэги:  сад шевченко, харьков, зима, пейзаж
 
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