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11.11.2020  10:44   

ФОТО: В Харькове возле ХОГА повторно митингуют рестораторы (РЕДПОСТ)

11 ноября перед зданием Харьковской областной администрации проходит акция рестораторов «Маю право працювати».


Фото: Василий Голосный

Рестораторы требуют отменить решение о введении «карантина выходного дня» и других временных ограничений прав на работу.

По словам организаторов, акция #МаюПравоПрацювати проходит более чем в двадцати крупных городах Украины.

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Тэги:  акция, протест, харьков, рестораторы, хога, работа, коронавирус
 
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