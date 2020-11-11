ФОТО: В Харькове возле ХОГА повторно митингуют рестораторы (РЕДПОСТ)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 11 ноября День наделяет энергичностью, любознательностью и огромной верой в себя. Это позволит добиться успеха там, где требуется решительность и энтузиазм.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 12 ноября (РЕДПОСТ) На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков.