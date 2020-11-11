ФОТО: В Харькове возле ХОГА повторно митингуют рестораторы (РЕДПОСТ)

11 ноября перед зданием Харьковской областной администрации проходит акция рестораторов «Маю право працювати».
Рестораторы требуют отменить решение о введении «карантина выходного дня» и других временных ограничений прав на работу.
По словам организаторов, акция #МаюПравоПрацювати проходит более чем в двадцати крупных городах Украины.
День наделяет энергичностью, любознательностью и огромной верой в себя. Это позволит добиться успеха там, где требуется решительность и энтузиазм.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков.
Сегодня отмечаются два противоположных в плане экономии праздника: Международный День энергосбережения и Всемирный день шопинга.
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