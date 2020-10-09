09.10.2020 10:00

ФОТО: В Харькове состоялся фестиваль национальных культур (РЕДПОСТ)

Гала-концерт XIV Городского фестиваля национальных культур «Харьков - наш дом» прошел 8 октября в Муниципальном центре культурных инициатив.



Фото: Василий Голосный

В мероприятии приняли участие творческие коллективы более 20 национально-культурных объединений города. Они исполнили традиционные танцевальные и музыкальные композиции своих стран.

В начале концерта начальник отдела по работе с объединениями граждан Харьковского городского совета Никита Стерин поблагодарил участников фестиваля за активную жизненную позицию.



«Сегодня мы проводим фестиваль в условиях карантина, и я очень рад, что фестиваль все-таки состоялся и я имею возможность приветствовать вас в этом зале. Вместе с вами мы реализовали много интересных начинаний, стали одной командой. Надеюсь, в дальнейшем мы продолжим наше плодотворное сотрудничество. Со своей стороны мы постараемся и в дальнейшем поддерживать ваши инициативы», - сказал Никита Стерин.



Он также отметил, что городской совет старается делать все, чтобы представителям различных национальностей в городе Харькове жилось комфортно. И фестиваль национальных культур является одним из тех мероприятий, которые призваны объединять людей, учить общество толерантному отношению друг к другу и представлять богатство культур других национальностей.



За активное участие в фестивале «Харьков - наш дом» представителям национально-культурных объединений вручили награды.



Отметим, что в Харьковской области проживают представители более ста национальностей и народностей. В городе зарегистрировано более 70 национально-культурных объединений и работает около 20 воскресных школ с углубленным изучением национальных языков и традиций. Наиболее многочисленные национальности Харькова - украинцы, русские, белорусы, евреи, армяне, азербайджанцы, грузины, татары.