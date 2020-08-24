Ветераны отметили День освобождения Харькова полевой кашей (ФОТО)

Праздничный обед для ветеранов города Харькова был организован сегодня, 23 августа, на берегу Журавлевского водохранилища.
Как рассказала заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, на «полевую кашу» были приглашены 100 ветеранов: по 10 от каждого района города и 10 - от Харьковской городской организации ветеранов.
«Встреча была очень интересной. Представители каждой районной делегации поздравляли друг друга с Днем освобождения города Харькова он нацистских захватчиков, рассказывали о своих достижениях, благодарили за внимание и поддержку, которую городская власть оказывает ветеранским организациям. И, конечно же, пели песни, плясали, читали стихи», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.
Мероприятие было организовано по инициативе Харьковского городского головы Геннадия Кернеса при поддержке меценатов.
23 августа. Это пятый лунный день в знаке Весы, когда наблюдается нарушение собственных принципов и пренебрежение долговыми обязательствами.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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