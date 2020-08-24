24.08.2020 12:43

Ветераны отметили День освобождения Харькова полевой кашей (ФОТО)

Праздничный обед для ветеранов города Харькова был организован сегодня, 23 августа, на берегу Журавлевского водохранилища.



Фото: Василий Голосный

Как рассказала заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, на «полевую кашу» были приглашены 100 ветеранов: по 10 от каждого района города и 10 - от Харьковской городской организации ветеранов.



«Встреча была очень интересной. Представители каждой районной делегации поздравляли друг друга с Днем освобождения города Харькова он нацистских захватчиков, рассказывали о своих достижениях, благодарили за внимание и поддержку, которую городская власть оказывает ветеранским организациям. И, конечно же, пели песни, плясали, читали стихи», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.



Мероприятие было организовано по инициативе Харьковского городского головы Геннадия Кернеса при поддержке меценатов.