Над Харьковом состоялось праздничное авиашоу (ФОТО)

Авиашоу, посвященное Дню Победы, устроили сегодня, 9 мая, в небе над городом пилоты Харьковского аэроклуба.
Как рассказал ведущий пилотажной группы Сергей Филатов, три самолета Л-29 стартовали с аэродрома «Коротич», пролетели над Безлюдовкой, Новыми Домами, над Немышлей, Алексеевкой, Салтовкой.
«По задумке, в районе Мемориала Славы мы планировали нарисовать в небе цифру 9, но нам помешали низкие облака, к тому же над всем городом шли дожди. Поэтому мы решили просто дважды пролететь над Мемориалом. А вот над сквером «Стрелка» нам повезло - погода позволила сделать красивый роспуск, то есть когда самолеты с энергичным набором высоты начинают расходиться в разные стороны. С дымами, включенными фарами такие элементы над Харьковом были выполнены впервые», - отметил Сергей Филатов.
Место для виражей над Мемориалом было выбрано неслучайно: сегодня многие харьковчане решили посетить комплекс, чтобы отдать дань памяти погибшим во время Второй мировой войны.
Сегодня вам едва ли удастся спрятаться от проблем. Главное – не поддавайтесь искушению выяснить отношения с кем-либо из окружающих.
Праздники начнутся небольшими локальными дождями. Позже синоптики обещают облачную, но сухую погоду.
9 мая всегда был особенным днем для миллионов людей. Ведь ни один дом, ни одну семью не обошла самая страшная война ХХ века.
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