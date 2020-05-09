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09.05.2020  18:26   

Над Харьковом состоялось праздничное авиашоу (ФОТО)

Авиашоу, посвященное Дню Победы, устроили сегодня, 9 мая, в небе над городом пилоты Харьковского аэроклуба.


Фото: Василий Голосный

Как рассказал ведущий пилотажной группы Сергей Филатов, три самолета Л-29 стартовали с аэродрома «Коротич», пролетели над Безлюдовкой, Новыми Домами, над Немышлей, Алексеевкой, Салтовкой.

«По задумке, в районе Мемориала Славы мы планировали нарисовать в небе цифру 9, но нам помешали низкие облака, к тому же над всем городом шли дожди. Поэтому мы решили просто дважды пролететь над Мемориалом. А вот над сквером «Стрелка» нам повезло - погода позволила сделать красивый роспуск, то есть когда самолеты с энергичным набором высоты начинают расходиться в разные стороны. С дымами, включенными фарами такие элементы над Харьковом были выполнены впервые», - отметил Сергей Филатов.

Место для виражей над Мемориалом было выбрано неслучайно: сегодня многие харьковчане решили посетить комплекс, чтобы отдать дань памяти погибшим во время Второй мировой войны.

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Тэги:  день победы, харьков, авиашоу
 
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