09.05.2020 18:26

Над Харьковом состоялось праздничное авиашоу (ФОТО)

Авиашоу, посвященное Дню Победы, устроили сегодня, 9 мая, в небе над городом пилоты Харьковского аэроклуба.



Фото: Василий Голосный

Как рассказал ведущий пилотажной группы Сергей Филатов, три самолета Л-29 стартовали с аэродрома «Коротич», пролетели над Безлюдовкой, Новыми Домами, над Немышлей, Алексеевкой, Салтовкой.



«По задумке, в районе Мемориала Славы мы планировали нарисовать в небе цифру 9, но нам помешали низкие облака, к тому же над всем городом шли дожди. Поэтому мы решили просто дважды пролететь над Мемориалом. А вот над сквером «Стрелка» нам повезло - погода позволила сделать красивый роспуск, то есть когда самолеты с энергичным набором высоты начинают расходиться в разные стороны. С дымами, включенными фарами такие элементы над Харьковом были выполнены впервые», - отметил Сергей Филатов.



Место для виражей над Мемориалом было выбрано неслучайно: сегодня многие харьковчане решили посетить комплекс, чтобы отдать дань памяти погибшим во время Второй мировой войны.