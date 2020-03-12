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12.03.2020  12:34   

В Харькове проверили, как борются с коронавирусом в подземке (ФОТО)

В Харькове проводят ряд противоэпидемических мероприятий для профилактики вирусных заболеваний.


Фото: Василий Голосный
В КП «Подземный город» три раза в день осуществляют обработку дверей и перил дезинфицирующими средствами.
 
Также в метрополитене развешаны плакаты с рекомендациями, как уберечься от инфекций.
 
Кроме этого, в метрополитене проводят профилактические работы с бездомными, которые имеют признаки заболевания.
 
Городские власти также проверят, какие меры профилактики инфекций принимают на рынках и в супермаркетах города.
 
Подробный репортаж читайте здесь.   

 

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Тэги:  коронавирус, метро, харьков, подземный город, эпидемия
 
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