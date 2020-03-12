12.03.2020 15:11

Коронавірус: у Харкові перевіряють, як дотримуються протиепідемічних заходів у громадських місцях

Перевірка щодо виконання протиепідемічних заходів пройшла сьогодні, 12 березня, на одному з об'єктів КП «Підземне місто».



//city.kharkov.ua

Комісія на чолі з заступником Харківського міського голови з питань охорони здоров'я та захисту населення Світланою Горбуновою-Рубан проінспектувала, як прибирають і дезінфікують підземні переходи в метро на станції «Перемога».

Юрист КП «Підземне місто» Наталія Осипова повідомила, що з введенням протиепідемічних заходів на підприємстві стали частіше проводити вологе прибирання з дезінфікуючими засобами.

«До цього процесу ми залучаємо клірингову компанію, періодичність прибирання збільшена до трьох разів на день, раніше ця процедура проводилася один раз на день. З огляду на те, що наші об'єкти - це зони з постійним перебуванням людей, нам необхідно вибирати зручний час для дезінфекції тактильних зон. Працівники протирають перила, ручки дверей, турнікети в метро. Роботи виконуються за графіком», - повідомила Наталія Осипова.

Також перевіряючі з'ясували, як на підприємстві проводиться моніторинг стану здоров'я співробітників. За словами Наталії Осипової, на кожній дільниці КП «Підземне місто» закріплена окрема людина, яка оглядає стан співробітників, ще один відповідальний моніторить здоров'я управлінського складу підприємства в головному офісі. «Якщо у співробітників виявлені ознаки захворювання, перевіряючі сповіщають про це інженера охорони праці підприємства, який у свою чергу інформує про це Департамент охорони здоров'я», - зазначила Наталія Осипова.

Крім того, в «Підземному місті» функціонує контрольно-ревізійний відділ, співробітники якого щодня чергують у підземних переходах метро, ​​виявляючи безхатьків і рекомендуючи таким громадянам звертатися в Центр реінтеграції бездомних осіб.

Світлана Горбунова-Рубан зазначила, що ця робота сьогодні дуже важлива, оскільки такі громадяни можуть бути рознощиками різних інфекцій.

«Найчастіше вони не хочуть залишати свої насиджені місця і мають право підписати акт про відмову від госпіталізації. Поліція їх не забирає, бо вони не порушують громадський порядок. І соціальним працівникам доводиться виїжджати до таких людей і буквально вмовляти поїхати в Центр реінтеграції. Наше завдання - помити, переодягнути і продезінфікувати таких громадян, в центрі їх оглядає фельдшер. І тільки після цього вони можуть покинути заклад. Ми не можемо насильно витягти таких людей з міського середовища, але намагаємося зробити все, щоб вони не доставляли дискомфорту городянам», - підкреслила віце-мер.

Також ревізори перевірили наявність в переходах метро інформаційних плакатів про профілактику коронавируса і чи використовують співробітники підприємства захисні маски.

«Співробітники станції метро «Перемога» показали харків'янам, як повинно бути і як в місті повинні дотримуватися заходів безпеки щодо поширення вірусних інфекцій», - підсумувала Світлана Горбунова-Рубан.

Зазначимо, що подібні перевірки в місцях з масовим перебуванням людей проводитимуться в місті щодня. Так, сьогодні комісія проінспектує дотримання протиепідемічних заходів на двох міських ринках і в одному з супермаркетів Харкова.

Нагадаємо, на нараді в міськраді керівників комунальних та торгових підприємств зобов'язали скласти плани протиепідемічних заходів для своїх об'єктів, відповідно до яких і проводяться перевірки. У разі недотримання цих заходів підприємства будуть змушені призупинити роботу.