Как харьковчане праздновали Масленицу на площади Свободы (ФОТО)

На площади Свободы в Харькове состоялись традиционные гуляния, посвященные Масленице.
Масленицу на площади Свободы праздновали три дня. В пятницу, 28 февраля, там открылась ярмарка с блинами, медом и другими угощениями, а в субботу и воскресенье состоялась концертная программа «Масленицу семь дней гуляем». В ней приняли участие коллективы со всех районов города.
Каждый район Харькова на выделенных площадках подготовил различные конкурсы, развлечения и фотозоны.
Харьковский городской голова Геннадий Кернес посетил ярмарку и поздравил горожан с праздником.
У этого феерического дня есть множество плюсов: творческий потенциал, интуиция, общительность и креативность сегодня на высоте – используйте это, чтобы получить приятные дивиденды.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
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