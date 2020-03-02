02.03.2020 10:14

Как харьковчане праздновали Масленицу на площади Свободы (ФОТО)

На площади Свободы в Харькове состоялись традиционные гуляния, посвященные Масленице.



Фото: Василий Голосный

Масленицу на площади Свободы праздновали три дня. В пятницу, 28 февраля, там открылась ярмарка с блинами, медом и другими угощениями, а в субботу и воскресенье состоялась концертная программа «Масленицу семь дней гуляем». В ней приняли участие коллективы со всех районов города.



Каждый район Харькова на выделенных площадках подготовил различные конкурсы, развлечения и фотозоны.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес посетил ярмарку и поздравил горожан с праздником.