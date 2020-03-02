Главная Новости Общество На головній площі Харькова відгуляли Масляну. Геннадій Кернес привітав харків’ян зі святом (ФОТО)
02.03.2020  09:05   

На головній площі Харькова відгуляли Масляну. Геннадій Кернес привітав харків’ян зі святом (ФОТО)

Масляну на площі гуляли три дні.


// city.kharkov.ua

У п'ятницю, 28 лютого, там відкрився ярмарок з млинцями, оладками та іншими частуваннями, а у суботу та неділю провели концертну програму «Масляну сім днів гуляємо». У ній взяли участь колективи з усіх районів міста. Пісенні та танцювальні номери присвятили кожному з днів перед Великим постом - понеділку «Зустріч», коли прийнято пригощати гостей млинцями, вівторку «Загравання», коли вибирають наречених і сужених, розповіли про середу - найсмачніший день масляного тижня, «розгульний» четвер, п'ятничні вечорниці у тещі та традиційні суботні посиденьки у зовиці. Завершили програму «Прощеною Неділею», коли в останній день Сирного тижня прийнято просити вибачення за всі заподіяні кривди.

Біля головної сцени працювала арт-зона. Крім того, різні інтерактиви підготували райони міста, які на своїх майданчиках встановили міні-сцени, фото-зони і провели конкурси.

Харківський міський голова Геннадій Кернес відвідав ярмарок і привітав городян зі святом.

«Дорогі харків'яни, мені приємно бути серед вас. Ми часто зустрічаємося, щоб спільно вирішувати міські проблеми, а сьогодні - з гарного приводу. Вітаю всіх з улюбленим народним святом - Масляною. Бажаю здоров'я, більше радісних звісток, любові і всього найкращого, що ви самі для себе бажаєте. Сьогодні Прощена Неділя, тому вибачте, якщо ми щось зробили не так, а якщо добре - ви нас похваліть. Я люблю Харків, люблю вас. Спасибі вам! Гарного свята!» - сказав міський голова.

Завершилося святкування традиційним спаленням опудала Марени. Харків'яни символічно попращалісь із зимою і зустріли перший день весни.

Фоторепортаж «Как харьковчане праздновали Масленицу на площади Свободы».

Источник:   ХМР
 Тэги:  масленица, кернес, харьков, праздник, концерт, блины
 
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