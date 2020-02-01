01.02.2020 10:40

Геннадий Кернес поздравил семью харьковчан с бриллиантовой свадьбой (ФОТО)

Шестьдесят лет назад была создана семья Масленковых. С бриллиантовой свадьбой юбиляров поздравили и от имени городского головы Геннадия Кернеса.



Фото: Василий Голосный

Они вместе уже 60 лет. Супруги Константина Ильича и Веры Исааковна Масленков, проживающие в Слободском районе, отмечают свою бриллиантовую свадьбу. Именно 31 января 1960 они связали себя узами брака.



«Ваш жизненный путь был насыщенным, разнообразным. Вы смогли построить не только семью, а целый мир, который основан на доверии, терпении, понимании, поддержке. Вы смогли сохранить взаимную любовь и вырастить достойных детей. Мира и добра вам и вашей большой семье. С уважением, Харьковский городской голова Геннадий Кернес», - зачитала поздравительный адрес от мера Харькова Светлана Лещенко, заместитель главы администрации Слободского района.



Начиналось все у супругов Масленковых со встречи на одной из дискотек на танцполе в саду Шевченко, под ритмы мелодий того времени.



«Вот танцы танцуют, а мы только смотрим как танцуют. А ребята меня толкают - вот какая девушка красивая, смотри, юбочка коротенькая. Приглашай, приглашай её. Ну я тоже как-то стеснялся, но нашёл силы и пригласил. И всё и не мог оторваться», - рассказывает Константин Масленков.



После танцев Константин Ильич предложил провести Веру Исааковну домой, в общежитие. И сразу стал ждать следующей встречи. Шутит: пришлось сначала убрать всех поклонников, ведь его жена в молодости была видной девушкой.



«Между прочим, он сам был красавец, так что те, которые были уже ушли в сторону. Серенады не пел, стихи не читал, просто пролетела искра! Я ему понравилась, он мне. И, не смотря на то, что у нас не было ни жилья, ничего, мы жили в общежитии. Жили дружно и счастливо!» - рассказывает Вера Масленкова.



Теперь у супругов Масленков две дочери, двое внуков и правнуки. Говорят, все эти 60 лет удалось прожить счастливо, потому что секрет этого очень прост - взаимопонимание и любовь друг к другу. Сейчас юбиляры уже задумываются, чтобы отметить платиновую, 100-летнюю свадьбу в своем любимом городе Харькове:



«Кто видел каким он был и какой сегодня - это не город, это какое-то чудо. Родственники приезжают и говорят: "Мы такого города больше не видели". И всё это благодаря заботе о городе. Потому что есть у нас настоящий хозяин города, Геннадий Адольфович, и поэтому вот так у нас и получается. Утопает город в цветах, дороги построены, детские площадки буквально в каждом дворе. И поэтому дай Бог ему здоровья, пусть живёт долго и другого головы нам не надо. Потому что более заботливого чем он, мы не найдём! Здоровья Вам, Геннадий Адольфович и чтобы вы ещё долго и долго трудились. Потому что нам всё нравится!»