В Харькове прошел открытый олимпийский урок (ФОТО)

9 сентября, в преддверии Дня физической культуры и спорта, на базе школы №153, в рамках Всеукраинского олимпийского урока, состоялся открытый олимпийский урок.
В этот день как никогда будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А вот с романтикой надо быть аккуратнее.
Пасмурное утро сменится в Харькове ясным днем и безоблачным вечером. Без осадков.
Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит Всемирный день предотвращения самоубийств.
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