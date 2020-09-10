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10.09.2020  13:18   

В Харькове прошел открытый олимпийский урок (ФОТО)

9 сентября, в преддверии Дня физической культуры и спорта, на базе школы №153, в рамках Всеукраинского олимпийского урока, состоялся открытый олимпийский урок.


Фото: Василий Голосный
В уроке приняли участие воспитанники КДЮСШ №5 отделения «Таэквон-до ИТФ» и ученики районных общеобразовательных школ.
 
Под руководством тренера-преподавателя, мастера спорта Украины, обладателя черного пояса V дана, судьи международной категории класса «А», члена Европейской судейской коллегии Евгения Майстренко был проведен открытый мастер-класс.
 
В рамках мероприятия лучшие учителя физической культуры Новобаварского района получили грамоты от главы администрации Татьяны Цыбульник и подарки от депутата горсовета Юрия Медведева.

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Тэги:  школа, олимпийский урок, харьков, новобаварский, дети
 
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