07.09.2020 14:25

Как проводят физкультуру во время карантина в харьковской гимназии № 116 (ФОТО)

Карантин не помеха физическому воспитанию. Так считают и в 116 гимназии, в Шевченковском районе Харькова. Уроки физкультуры здесь организуют с усиленными мерами безопасности для здоровья учащихся. Они проводятся на свежем воздухе, на школьных спортплощадках. Пока это позволяет погода.



Фото: Василий Голосный

«Во время карантинных мероприятий при организации образовательного процесса мы стараемся максимально выполнять все рекомендации. Одновременно на урок физкультуры выходит четыре класса и они располагаются по отдельным локациях, для того, чтобы классы плотно между собой не сталкивались» - сообщила Оксана Бугакова, директор гимназии №116.

Как отмечает директор гимназии, в такой вынужденной мере школьники и преподаватели находят плюсы. Это свежий воздух, красивый ландшафт стадионов и, что не менее важно, возможность соблюдать социальную дистанцию. Школьная администрация совместно с преподавателями максимально стараются не использовать никакого контактного оборудования. Учителя физкультуры планируют уроки так, чтобы дети не касались никакого спортивного оборудования.

«Различие в том, что на улице больше дистанции дети могут придерживаться, интервал, которые заверен, 1,5 метра. Дети делают интервалы, удобней заниматься, больше пространства, свежий воздух, водичку мы с собой носим, делаем небольшие перерывы на уроках, и обязательно, чтобы головные уборы были. Детям намного интереснее, конечно же, на улице» - сообщил Сергей Стежка, преподаватель физкультуры.

Также, для контроля на каждом уроке физкультуры обязательно находится медработник. И дети действительно довольны таким изменениям, говорят, заниматься на свежем воздухе всегда лучше и безопаснее, чем в закрытом помещении спортивного зала.