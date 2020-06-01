01.06.2020 12:29

В Харькове открылись детские сады (ФОТО)

Детские дошкольные учреждения города Харькова сегодня, 1 июня, начали принимать детей в условиях карантина из-за пандемии COVID-19.



Фото: Василий Голосный

Дошкольные учебные учреждения работают с некоторыми изменениями. На входе детей встречает медицинская сестра, которая измеряет им температуру бесконтактным термометром, дезинфицирует руки, подошву обуви. Родители на территорию детского сада не допускаются. Забирать детей также будут возле входа на территорию дошкольного учреждения.

Дети больше времени будут проводить на улице. Для их безопасности в группах убрали мягкие игрушки (их также нельзя приносить из дому), настольные игры, а махровые полотенца заменили на бумажные. За столами дети теперь будут сидеть по диагонали (по два вместо четырех), спать на расстоянии друг от друга – через кровать.

Каждые четыре часа детям будут измерять температуру, и воспитатели будут фиксировать данные в специальных журналах.

Дезинфекция и уборка проводится перед приходом детей и каждые два часа на протяжении дня.

Как сообщили в городском совете, сегодня в Харькове открылись все 206 дошкольных учебных учреждений.