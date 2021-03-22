22.03.2021 18:14

Полицейские Харьковщины проводят мероприятия по минимизации ДТП (ФОТО)

Для обеспечения безопасности дорожного движения и для снижения аварийности: на трассе международного значения М-18, на посту ГАИ возле пгт Высокий, обновлен стационарный пункт патрульной полиции Харьковщины.



Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)



«Обновлено освещение. Мы немножечко изменили схему организации дорожного движения на этом посту. Сделано все для того, чтобы несение службы было не только комфортным, но и видимым для всех граждан. То есть, пост видно по всем направлениям, со всех сторон. Наша задача - снижать аварийность. Не только останавливать за нарушение правил дорожного движения, но и, чтобы каждый, кто проезжает этот пост, какая бы ни была ситуация, мог обратиться за помощью» - сообщила Елена Стрижак, начальник Патрульной полиции Харьковской области. Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)«Обновлено освещение. Мы немножечко изменили схему организации дорожного движения на этом посту. Сделано все для того, чтобы несение службы было не только комфортным, но и видимым для всех граждан. То есть, пост видно по всем направлениям, со всех сторон. Наша задача - снижать аварийность. Не только останавливать за нарушение правил дорожного движения, но и, чтобы каждый, кто проезжает этот пост, какая бы ни была ситуация, мог обратиться за помощью» - сообщила Елена Стрижак, начальник Патрульной полиции Харьковской области.

Также пост, добавляет Алена Стрижак, оборудован современными средствами видеонаблюдения. Все они выводятся на экран патрульному. То есть, полицейские в режиме «24/7» видят, что происходит на дороге рядом с постом.

Подобные преобразования проводятся на всех 5 постах ГАИ на въездах в Харьков. Всячески поддерживают правоохранители и идею городских властей по проекту «Безопасный город», - это установка видеокамер и создание единого ситуационного центра.

«Есть проекты городского совета, которые начали реализовываться, мы там и разъясняем, и консультируем. Мы за то, чтобы в нашем городе было как можно больше средств фиксации тех или иных нарушений с целью недопущения в дальнейшем ДТП, которые могут привести к телесным повреждениям. То есть наша задача - снизить аварийность, искоренить ДТП, особенно те, резонансные, которые случаются на территории города Харькова. Да, их не много, но наша задача и цель - их минимизировать.