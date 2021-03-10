10.03.2021 15:10

В Харькове проходит вакцинация домашних животных от бешенства (ФОТО)

В районах Харькова стартовала ежегодная кампания по вакцинации домашних животных против бешенства.



Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)

Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)

Используют препарат отечественного производителя. Стоимость вакцинации как для кошек, так и для собак - 5 гривен.

«Прививка проводится ежегодно, желательно, весной. Прививаться могут как домашние животные, собаки и кошки, так и бездомные. Например, если во дворе живет животное, которое подкармливает весь дом, почему бы не привести и не привить. Бешенство - опасная болезнь, как для человека, так и для животного. Чтобы предотвратить неприятные ситуации, лучше сделать вакцинацию» - сообщила врач-ветеринар Анастасия Юхно.

Вакцинировать щенков и котят, говорят ветеринары, нельзя. Прививке подлежат животные возрастом от двух лет.

Пункты прививки четвероногих размещены в помещениях районных участков КП «Жилкомсервис».