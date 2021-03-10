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10.03.2021  15:10   

В Харькове проходит вакцинация домашних животных от бешенства (ФОТО)

В районах Харькова стартовала ежегодная кампания по вакцинации домашних животных против бешенства.


Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)
 
Используют препарат отечественного производителя. Стоимость вакцинации как для кошек, так и для собак - 5 гривен.
 
«Прививка проводится ежегодно, желательно, весной. Прививаться могут как домашние животные, собаки и кошки, так и бездомные. Например, если во дворе живет животное, которое подкармливает весь дом, почему бы не привести и не привить. Бешенство - опасная болезнь, как для человека, так и для животного. Чтобы предотвратить неприятные ситуации, лучше сделать вакцинацию» - сообщила врач-ветеринар Анастасия Юхно.
 
Вакцинировать щенков и котят, говорят ветеринары, нельзя. Прививке подлежат животные возрастом от двух лет. 
 
Пункты прививки четвероногих размещены в помещениях районных участков КП «Жилкомсервис».

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Тэги:  вакцинация, бешенство, харьков, животные
 
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