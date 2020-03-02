02.03.2020 20:28

Где в Харькове можно почти бесплатно привить домашних животных против бешенства (ФОТО)

Плановая вакцинация домашних животных против бешенства стартовала сегодня, 2 марта, на всех 66 участках КП «Жилкомсервис» и продлится до 23 апреля.



Фото: Василий Голосный

Как сообщила начальник отдела Департамента жилищного хозяйства Виктория Богатырь, вакцинация проводится бесплатно за счет государства. Владельцам питомцев необходимо оплатить только справку в размере 5 грн о том, что животное привито.



«В период плановой вакцинации, то есть за полтора весенних месяца, ежегодно в Харькове прививается около 4,5 тыс. животных. В остальное время владельцы питомцев также пользуются услугами государственных и частных клиник, и, таким образом, в целом по городу прививается 35-40 тыс. животных. Это правильный и необходимый шаг, поскольку в последне время в Харькове фиксируется 4-6 случаев заболевания бешенством в год. В этом году уже был один такой случай в Основянском районе, где заболел непривитый домашний кот. От его укусов пострадали два человека», - отметила Виктория Богатырь.



Она напомнила, что в случае заражения животного бешенством явные признаки, в том числе проявление агрессии, можно обнаружить примерно на 10-й день после инфицирования. Также для больного животного характерны светобоязнь и боязнь воды, слюнотечение и судороги.



В первый день вакцинации на участке №58 КП «Жилкомсервис» (пл. Героев Небесной Сотни, 28) прививки животным делал заведующий участковой лечебницей ветеринарной медицины №2 Алексей Парафило. По его словам, прививаются коты и собаки старше трех месяцев.



«Некоторые владельцы не хотят вакцинировать своих животных и тем самым подвергают опасности себя и окружающих. Это заболевание очень опасно, оно ведет к смерти и животного, и человека. Чтобы этого не произошло, прививку от бешенства необходимо делать ежегодно», - подчеркнул ветеринар.



Напомним, что в настоящее время вакцинация проводится для питомцев владельцев, проживающих в домах коммунальной формы собственности. Информационные объявления о дате, месте и времени проведения вакцинации размещены на досках объявлений в жилых домах. В случае отсутствия объявления владельцы могут обратиться за информацией по телефонам: (057) 760-72-93; (057) 252-51-00; (057) 775-33-10.



Владельцы животных, проживающие в домах ОСМД, ЖСК и ведомственных домах, могут обратиться за информацией в ближайший участок КП «Жилкомсервис» или по телефону: (057) 760-72-93.