Главная Новости Медицина У Основ’янському районі – карантин через сказ кота
21.02.2020  10:33   

У Основ’янському районі – карантин через сказ кота

У частині Основ'янського району введено карантинні заходи через сказ домашнього кота, який вкусив двох осіб.


// city.kharkov.ua

Інцидент стався в одному з приватних домоволодінь по в'їзду Ціолковського. Тварина, не прищеплена від сказу, захворіла ще 5 лютого, але медична допомога йому не надавалась. Через тиждень кіт кілька разів вкусив власницю, а на наступний день напав на жінку, яка проходила повз.

Постраждала одразу ж звернулася до міської клінічної лікарні №17. Туди ж через кілька днів також прийшла по медичну допомогу і господиня хворої тварини. 

18 лютого кіт помер у дворі будинку. Лабораторні дослідження підтвердили у тварини діагноз «сказ».

У даний час потерпілі перебувають на лікуванні в лікарні №2.

Згідно з рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, з 20 лютого встановлено карантин в частині Основ'янського району, обмеженій Сімферопольським шосе, річкою Уди, вул. Осиповського, вул. Надборною, в'їздом Зміївським, вул. Моршанською і в'їздом Ціолковського.

Проводяться заходи щодо ліквідації осередку сказу: співробітники ветеринарної медицини обходять будинки і двори для виявлення хворих і вакцинації здорових тварин.

Источник:   ХМР
 Тэги:  бешенство, карантин, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
27.01 Медицина Случаи бешенства в Харькове стали регистрироваться в разы реже, чем в прошлые годы 15.01 Медицина На Харьковщине – сезонный подъем бешенства животных: за две недели пострадали 11 человек 10.01 Медицина У бездомного кота нашли бешенство: объявлен карантин
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 