У частині Основ'янського району введено карантинні заходи через сказ домашнього кота, який вкусив двох осіб.
Інцидент стався в одному з приватних домоволодінь по в'їзду Ціолковського. Тварина, не прищеплена від сказу, захворіла ще 5 лютого, але медична допомога йому не надавалась. Через тиждень кіт кілька разів вкусив власницю, а на наступний день напав на жінку, яка проходила повз.
Постраждала одразу ж звернулася до міської клінічної лікарні №17. Туди ж через кілька днів також прийшла по медичну допомогу і господиня хворої тварини.
18 лютого кіт помер у дворі будинку. Лабораторні дослідження підтвердили у тварини діагноз «сказ».
У даний час потерпілі перебувають на лікуванні в лікарні №2.
Згідно з рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, з 20 лютого встановлено карантин в частині Основ'янського району, обмеженій Сімферопольським шосе, річкою Уди, вул. Осиповського, вул. Надборною, в'їздом Зміївським, вул. Моршанською і в'їздом Ціолковського.
Проводяться заходи щодо ліквідації осередку сказу: співробітники ветеринарної медицини обходять будинки і двори для виявлення хворих і вакцинації здорових тварин.
Для работы этот день мог бы быть неплохим, но уж больно острые у него кромки. Споры, стремление к независимости и своеволию – не лучший фон для ведения ответственных дел.
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