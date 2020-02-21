21.02.2020 10:33

У Основ’янському районі – карантин через сказ кота

У частині Основ'янського району введено карантинні заходи через сказ домашнього кота, який вкусив двох осіб.



// city.kharkov.ua

Інцидент стався в одному з приватних домоволодінь по в'їзду Ціолковського. Тварина, не прищеплена від сказу, захворіла ще 5 лютого, але медична допомога йому не надавалась. Через тиждень кіт кілька разів вкусив власницю, а на наступний день напав на жінку, яка проходила повз.

Постраждала одразу ж звернулася до міської клінічної лікарні №17. Туди ж через кілька днів також прийшла по медичну допомогу і господиня хворої тварини.



18 лютого кіт помер у дворі будинку. Лабораторні дослідження підтвердили у тварини діагноз «сказ».



У даний час потерпілі перебувають на лікуванні в лікарні №2.



Згідно з рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, з 20 лютого встановлено карантин в частині Основ'янського району, обмеженій Сімферопольським шосе, річкою Уди, вул. Осиповського, вул. Надборною, в'їздом Зміївським, вул. Моршанською і в'їздом Ціолковського.



Проводяться заходи щодо ліквідації осередку сказу: співробітники ветеринарної медицини обходять будинки і двори для виявлення хворих і вакцинації здорових тварин.