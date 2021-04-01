01.04.2021 15:35

Возле ХНАТОБ и на Зеркальной струе высадили цветы (ФОТО)

Городские коммунальщики приступили к высадке цветов.



Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)



Традиционно, в первых числах апреля, они озеленяют знаковые локации города, начиная с визитной карточки Первой столицы - Зеркальной струи и площадки у театра оперы и балета.



«Возле ХНАТОБ у нас 4 маленькие клумбы и 2 большие. Это примерно 206 квадратных метров. Там мы высаживаем виолу разноцветную. Приблизительно 25 000 цветков. Вторая локация - это Зеркальная струя. Там 5 клумб, около 100 квадратных метров. На них уйдёт 9 000 цветов. Это так же будет виола разных цветов» - сообщила Юлия Захарченко, заместитель начальника сада им. Т. Шевченко СКП «Харьковзеленстрой». Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)Традиционно, в первых числах апреля, они озеленяют знаковые локации города, начиная с визитной карточки Первой столицы - Зеркальной струи и площадки у театра оперы и балета.«Возле ХНАТОБ у нас 4 маленькие клумбы и 2 большие. Это примерно 206 квадратных метров. Там мы высаживаем виолу разноцветную. Приблизительно 25 000 цветков. Вторая локация - это Зеркальная струя. Там 5 клумб, около 100 квадратных метров. На них уйдёт 9 000 цветов. Это так же будет виола разных цветов» - сообщила Юлия Захарченко, заместитель начальника сада им. Т. Шевченко СКП «Харьковзеленстрой».

Для высадки на этих двух объектах, добавляет Юлия Захарченко, нужно два дня. А на выходных озеленители приглашают всех горожан прийти и полюбоваться на их работу, выполненную с душой, подчеркивают коммунальщики. На месте сидеть цветоводы не собираются и уже делятся своими планами:

«В дальнейшем мы переходим на памятник Шевченко. После него - высадка на Каскаде, это тоже будет виола, но на памятнике Шевченко она будет жовто-блакитна, а на Каскаде мы тоже посадим микс. Дальше мы переходим на Мемориал Славы. Там виола будет высажена на всех мемориальных комплексах. Конечно, мы за цветком будем ухаживать - поливать, пропалывать, убирать отцветшие цветы. Надеюсь, что наши харьковчане будут приходить и радоваться этой красоте!» - сообщила Юлия Захарченко, заместитель начальника сада им. Т. Шевченко СКП «Харьковзеленстрой».