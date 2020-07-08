08.07.2020 17:05

Дворники и озеленители украшают дворы в районах Харькова (ФОТО)

Двор многоэтажного дома по адресу Чернышевская, 85/14 в Киевском районе. Площадь придомовой территории более 3000 квадратных метров. Здесь озеленители вместе с дворниками высеяли зеленые газоны в количестве около 800 квадратных метров. На клумбах высажены 3000 многолетних растений и 6000 однолетних.



Фото: Василий Голосный

«Здесь работает участок озеленения и дворники второго участка, помогают им дворники и с других участков, потому что здесь большой объем работ. Наши люди - огромные труженики. Я хочу им выразить огромную благодарность, спасибо им за труд. Не смотря на жаркую погоду - всё живое, всё вовремя пропалывается, подсыпается земля, поливается. Поливаем и в воскресенье, и в субботу, и вообще каждый день. Следим за каждым растением. Это труд нашего коллектива, большое спасибо нашим труженикам. Мы очень стараемся, мы хотим, чтобы наш район и город в целом город был красивым, цветущим. И чтобы наши жители нашего города и гости радовались этому!» - сообщила Валентина Кротова, начальник Киевского филиала КП «Харьковблагоустройство».