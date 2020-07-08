Дворники и озеленители украшают дворы в районах Харькова (ФОТО)

Двор многоэтажного дома по адресу Чернышевская, 85/14 в Киевском районе. Площадь придомовой территории более 3000 квадратных метров. Здесь озеленители вместе с дворниками высеяли зеленые газоны в количестве около 800 квадратных метров. На клумбах высажены 3000 многолетних растений и 6000 однолетних.
Есть большая вероятность того, что дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Ночью кратковременные дожди, местами значительные. Днем местами небольшой кратковременный дождь, грозы, местами град. По городу и местами по области шквал, 15-20 м/с.
С 2012 года согласно Указу Президента «О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников» от 30 декабря 2011 года в Украине отмечается День семьи.
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