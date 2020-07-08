Главная Фото ЖКХ Дворники и озеленители украшают дворы в районах Харькова (ФОТО)
08.07.2020  17:05   

Дворники и озеленители украшают дворы в районах Харькова (ФОТО)

Двор многоэтажного дома по адресу Чернышевская, 85/14 в Киевском районе. Площадь придомовой территории более 3000 квадратных метров. Здесь озеленители вместе с дворниками высеяли зеленые газоны в количестве около 800 квадратных метров. На клумбах высажены 3000 многолетних растений и 6000 однолетних.


Фото: Василий Голосный
«Здесь работает участок озеленения и дворники второго участка, помогают им дворники и с других участков, потому что здесь большой объем работ.  Наши люди - огромные труженики. Я хочу им выразить огромную благодарность, спасибо им за труд. Не смотря на жаркую погоду - всё живое, всё вовремя пропалывается, подсыпается земля, поливается. Поливаем и в воскресенье, и в субботу, и вообще каждый день. Следим за каждым растением. Это труд нашего коллектива, большое спасибо нашим труженикам. Мы очень стараемся, мы хотим, чтобы наш район и город в целом город был красивым, цветущим. И чтобы наши жители нашего города и гости радовались этому!» - сообщила Валентина Кротова, начальник Киевского филиала КП «Харьковблагоустройство».

Фотогалерея

Тэги:  дворник, харьковблагоустройство, харьков, чернышевская, озеленители
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.06 ЖКХ В Московском районе дворники и озеленители прихорашивают дворы (ВИДЕО) 12.06 ЖКХ Дворники Шевченковского района проводят благоустройство придомовых территорий (ВИДЕО) 03.04 ЖКХ Харківські комунальники флешмобом просять жителів міста вчасно оплачувати спожиті послуги
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 