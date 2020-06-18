18.06.2020 16:24

В Харькове станет на один современный реконструированный парк больше (ФОТО)

В Конотопском парке, который находится между улицами Конотопской и Лысенко в Новобаварский районе, начались масштабные работы по реконструкции.



Фото: Василий Голосный

История этого места уходит далеко в прошлое. Его называют Липовогайський или Конотопский парк, потому что находится он между одноименной улицей Конотопской и Лысенко, что в Новобаварский районе. Его территория почти полтора гектара.

К сожалению, последние десятилетия он был в запущенном состоянии, а не таким красивым и уютным, как его помнят местные старожилы. Это остатки бывшего усадебного парка. На сегодняшний день здесь сохранился только один дом с того архитектурного ансамбля, который назывался "Панский дом". Сейчас там находится детский сад № 32.

В парке растет 49 дубов возрастом более 250 лет, а также клены, которым около 100 лет. Вскоре это место получит новую жизнь, здесь уже стартовали работы по реконструкции.

«Парк имел несколько этапов своей жизни, очень интересный этап был послевоенный. Трудно было. Все дорожки были усланы битым кирпичом из разрушенных зданий, было всё укатано и были дорожки красного цвета. А в середине, где сейчас клумба будет, был фонтан. На нём стояла скульптура Самсона, который убивал змея и в этом фонтане плавали рыбки и было очень красивое место для отдыха» - рассказывает Николай Попов, краевед.

Со временем, уже ближе к концу 60-х, началу 70-х годов, фонтан был разрушен и на его месте установили памятный знак. Это, рассказывают местные старожилы, был огромный камень с табличкой. Его установили в память школьникам старших классов соседней 137 школы, которые защищали город от нацистских захватчиков и погибли. Там проводили школьные линейки и посвящения. Был этап в жизни парка, это в 90-х, когда его обходили стороной, потому что весь он зарос кустарниками.

«Парк долгие годы был неухоженным, были только работы "убирательного" характера, сезонные работы и всё. Конечно, вот эта нынешняя реконструкция - это радость для района, старожилам нашим это очень приятно - поскольку тоже можно будет выйти и посидеть в культурной зоне такой и понаслаждаться общением с природой и точно так же и для молодёжи. Геннадию Адольфовичу мы скажем очень много добрых слов, потому что он возглавляет этот проект и организовывает. Он является организующей силой. Безусловно, в любом вопросе это очень важно и точно так же здесь. Поэтому дай Бог ему здоровья, мы его очень любим, харьковчане. Мы очень ценим его труд, его влияние на состояние города. Здоровья ему и успехов в дальнейшей деятельности» - рассказывает Ирина Королюк, местная жительница.

На одном из личных приемов Харьковского городского головы Геннадия Кернеса и обратились жители района насчет реконструкции парка. Выполнение работ было включено в план реконструкции объектов зеленого хозяйства на 2020 год.

Анна Беловицкая, заместитель главы администрации Новобаварского района по вопросам ЖКХ

В рамках проведения данных работ уже обустроена щебеночная песчаная основа тротуарных дорожек, установлен бардюрний камень протяженность около 1000 погонных метров. Планируется обустроить асфальтобетонное покрытие общей площадью 1400 квадратных метров. Кроме того, в рамках проведения реконструкции данного парка ведутся работы по санитарной обрезке деревьев. Впоследствии будут установлены парковые опоры наружного освещения, обустроена клумба и установлены скамейки.

Работы по реконструкции парка по ул. Конотопской планируется завершить через месяц-полтора. Также в данном парке, кроме существующих детских площадок, в ближайшее время будет установлен спортивно-гимнастический комплекс для стритворкаутеров, и уже на следующий год планируется установить уличные тренажеры.

«Мы уже разработали несколько экскурсий для младшей школы, которые и уроки будут проводить здесь. И по экологии, и по основам ориентирования и даже по туристской технике мы здесь можем проводить занятия. Так что парк будет жить новой, прекрасной жизнью. Мне очень приятно, что наш городской голова приехал сюда, непосредственно в этот парк на Липовую Рощу, и дал этому парку новую жизнь. Спасибо Вам, Геннадий Адольфович, что Вы всё видите!» - рассказывает Николай Попов, краевед.

«Геннадию Адольфовичу большое спасибо за то, что обратил внимание на наш парк, дай Бог ему здоровья! Раньше такого не было, а сейчас кругом цветы, кругом чувствуется его рука, а особенно парк, который нам сделали возле ДК. Но я думаю, что здесь не хуже будет! Поэтому благодаря ему у нас это всё и делается!» - поблагодарила мэра Алла Сергиенко, местная жительница, учитель младших классов школы №137 (1961-2001 годы).