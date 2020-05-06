06.05.2020 18:46

Молодежный парк в Харькове готовят к открытию после реконструкции (ФОТО)

По словам коммунальщиков, Молодежный парк, в котором сейчас проводится масштабная реконструкция, планируют открыть к 1 июня.



Фото: Василий Голосный

«Молодёжный парк, по нашим планам, откроется к 1 июня. По самой большой части Молодёжного парка добавится большой детский игровой комплекс, который будет разделён на 3 зоны по годам: 1-3 года, 3-6 и 7+, дабы дети и мамы могли спокойно отдыхать. Появится ещё спортивный блок, который будет касаться воркаута, где будут силовые тренажёры. Здесь появятся туалеты, появится большая площадка для выгула и тренировок собак. И здесь появится, в качестве изюминки - амфитеатр, который будет располагаться возле центрального входа в спорткомплекс «Политех», для проведения всяческих мероприятий, ивентов, всего, чего бы хотелось городу, району в частности, студентам, школьникам. Они его могут задействовать со сценой, в том числе» - сообщил Евгений Пасенов, заместитель директора Департамента коммунального хозяйства.



Десятки новых зеленых аллей, по которым будет приятно прогуляться, скамьи для отдыха, новые коммуникации и система освещения. Молодежный парк, говорит Евгений Пасенов, станет еще более привлекателен для горожан. Он станет местом, где будет комфортно всем. Есть желание отдыхать активно - пожалуйста, хочешь тишины и насладиться пением птиц - нет вопросов.



«Абсолютно всё, что находилось на территории парка, будь-то могилы, деревья, кустарник, Краснокнижный тюльпан - всё осталось на тех же местах. Это всё благоустроено. К ним выполнены, в частности, к могилам, подходы, выложенные из камня. Краснокнижные тюльпаны внесены в генеральный план, дабы в будущем эксплуатация проходила щадящая для этих тюльпанов и чтобы их никто не трогал» - сообщил Евгений Пасенов, заместитель директора Департамента коммунального хозяйства.