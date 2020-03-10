Главная Фото ЖКХ В Харькове продолжают устанавливать индивидуальные тепловые пункты (ФОТО)
10.03.2020  14:22   

В Харькове продолжают устанавливать индивидуальные тепловые пункты (ФОТО)

Около 50 индивидуальных тепловых пунктов с автоматикой погодного регулирования установлены в жилых домах в Харькове


Фото: Василий Голосный
Как сообщил сегодня, 10 марта, руководитель региональной группы управления проектом КП «Харьковские тепловые сети» Роман Зинченко, оборудование позволяет не только равномерно обогревать квартиры, но и существенно экономить жильцам на потреблении тепла. В частности, современный ИТП был установлен в пятиэтажном доме по пр. Льва Ландау, 56/3.
 
«Благодаря установке теплового пункта экономия на платежах жильцов дома колеблется от 10 до 40%. Тепловой пункт состоит из двух модулей – один относится к горячей воде, другой - к теплоснабжению. В зимний период в квартирах, согласно нормативам, поддерживается температура 18 градусов тепла, и когда температура воздуха на улице поднимается выше 10 градусов тепла, отопление автоматически отключается», - сообщил Роман Зинченко.
 
Он добавил, что ИТП устанавливаются только в домах коммунальной формы собственности, которые ранее были оснащены тепловыми пунктами. Всего в Харькове 250 таких зданий, в каждом из которых планируется заменить устаревшее оборудование на современное.
 
Отметим, эта работа проводится КП «Харьковские тепловые сети» в сотрудничестве с Мировым банком. Согласно контракту, до конца 2020 года в городе должны установить еще 200 ИТП с автоматикой погодного регулирования.
 
По словам Романа Зинченко, на данный момент оборудование монтируется в 8 жилых домах в Индустриальном, Немышлянском и Шевченковском районах.

Фотогалерея

Источник:   Городской совет
 Тэги:  тепло, хтс, харьков, теплопункт, экономия
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
31.01 ЖКХ Сергій Андрєєв: Проблем з газом у Харкова не буде 31.01 ЖКХ «Харківські теплові мережі» затвердили інвестиційну програму 30.01 ЖКХ Геннадий Кернес прокомментировал снижение тарифов и указал контакты для более детальных справок
 
Loading...
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 