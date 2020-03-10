10.03.2020 14:22

В Харькове продолжают устанавливать индивидуальные тепловые пункты (ФОТО)

Около 50 индивидуальных тепловых пунктов с автоматикой погодного регулирования установлены в жилых домах в Харькове



Фото: Василий Голосный

Как сообщил сегодня, 10 марта, руководитель региональной группы управления проектом КП «Харьковские тепловые сети» Роман Зинченко, оборудование позволяет не только равномерно обогревать квартиры, но и существенно экономить жильцам на потреблении тепла. В частности, современный ИТП был установлен в пятиэтажном доме по пр. Льва Ландау, 56/3.

«Благодаря установке теплового пункта экономия на платежах жильцов дома колеблется от 10 до 40%. Тепловой пункт состоит из двух модулей – один относится к горячей воде, другой - к теплоснабжению. В зимний период в квартирах, согласно нормативам, поддерживается температура 18 градусов тепла, и когда температура воздуха на улице поднимается выше 10 градусов тепла, отопление автоматически отключается», - сообщил Роман Зинченко.

Он добавил, что ИТП устанавливаются только в домах коммунальной формы собственности, которые ранее были оснащены тепловыми пунктами. Всего в Харькове 250 таких зданий, в каждом из которых планируется заменить устаревшее оборудование на современное.

Отметим, эта работа проводится КП «Харьковские тепловые сети» в сотрудничестве с Мировым банком. Согласно контракту, до конца 2020 года в городе должны установить еще 200 ИТП с автоматикой погодного регулирования.

По словам Романа Зинченко, на данный момент оборудование монтируется в 8 жилых домах в Индустриальном, Немышлянском и Шевченковском районах.