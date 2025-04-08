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08.04.2025  18:31   Дмитро Колонєй

Харківські тепловики встановлюють блочно-модульні котельні щоб зменшити навантаження та здешевити послугу

Як йде перехід до децентралізованої моделі теплопостачання розповіди у КП «Харківські теплові мережі».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, фінансовий директор КП «ХТМ» Ігор Горішній зазначив, що війна змусила по-новому підійти до забезпечення теплом житлових будинків і соціальних об’єктів та розповів, що тепловики міста встановлюють блочно-модульні котельні та когенераційні установки, щоб зменшити навантаження та здешевити послугу.
 
"Від USAID багато отримали обладнання, зокрема для енергодецентралізації. Ми ще не закінчили цей опалювальний сезон, але вже починаємо підготовку до наступного. В літній період будемо проводити подальші заходи з децентралізації системи теплопостачання", - зазначив Ігор Горішній.
 
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Нагадаємо, раіше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова виконали більше 9 тисяч заяв від містян.
 
Тэги:  тепло, комунальники, харків
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