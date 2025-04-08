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08.04.2025  19:07   Дмитро Колонєй

Мешканець Харківщини зник безвісті за кордоном

Поліція Харківщини майже 6 років розшукує 51-річного Сергія Щербину.

Зник безвісті за кордоном 51-річний Сергій Щербина: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, Сергій Щербин - худорлявий чоловік, із темно-русявим коротким волоссям, на вигляд близько 40 років, 175 см на зріст, 1984 року народження - у 2018 році поїхав на заробітки за кордон та з 26 серпня 2019 року перестав виходити на зв'язок з рідними.
 
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Поліція просить всіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо чоловіка, звернутися до Берестинського районного відділу поліції за телефоном (05744) 7 82 91 (чергова частина), 066 450 08 03 (кримінальна поліція).
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові знайдено мертвим зниклого безвісті мешканця вулиці Шевченка.
 
Тэги:  пошук, зник чоловік, харків, розшук
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