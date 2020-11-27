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27.11.2020  13:54   

ФОТО: В Харькове проходит выставка живописи и графики «Присутствие ...» (РЕДПОСТ)

В информационно-выставочном центре «Бузок» творческая группа под руководством художницы Людмилы Чемодановой проводит выставку живописи и графики.


Фото: Василий Голосный
Само название «Присутствие...» подразумевает наличие человека на картине. Человек - интересный объект для изображения. Иногда он - главный герой композиции, иногда - второстепенный, а иногда просто предполагается его присутствие.
          
На выставке, которая проходит с 23 ноября по 3 декабря, представлены работы, выполненные в технике масляной живописи, акрила, акварели, пастели и соуса.
 
В выставке участвуют: Анна Красикова, Вера Грозь, Екатерина Кривчач, Наталья Отиско, Виктория Гайворонская, Юлия Костюченко, Людмила Ледовска, Марина Петрова, Ева Чемоданова, Людмила Чемоданова.

Адрес: ул. Сумская, 25, правое крыло ХНАТОБ.  

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Тэги:  выставка, бузок, харьков, чемоданова, живопись
 
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