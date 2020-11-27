27.11.2020 13:54

ФОТО: В Харькове проходит выставка живописи и графики «Присутствие ...» (РЕДПОСТ)

В информационно-выставочном центре «Бузок» творческая группа под руководством художницы Людмилы Чемодановой проводит выставку живописи и графики.



Фото: Василий Голосный

Само название «Присутствие...» подразумевает наличие человека на картине. Человек - интересный объект для изображения. Иногда он - главный герой композиции, иногда - второстепенный, а иногда просто предполагается его присутствие.

На выставке, которая проходит с 23 ноября по 3 декабря, представлены работы, выполненные в технике масляной живописи, акрила, акварели, пастели и соуса.

В выставке участвуют: Анна Красикова, Вера Грозь, Екатерина Кривчач, Наталья Отиско, Виктория Гайворонская, Юлия Костюченко, Людмила Ледовска, Марина Петрова, Ева Чемоданова, Людмила Чемоданова.

Адрес: ул. Сумская, 25, правое крыло ХНАТОБ.