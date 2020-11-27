ФОТО: В Харькове проходит выставка живописи и графики «Присутствие ...» (РЕДПОСТ)

В информационно-выставочном центре «Бузок» творческая группа под руководством художницы Людмилы Чемодановой проводит выставку живописи и графики.
Адрес: ул. Сумская, 25, правое крыло ХНАТОБ.
Сегодня лучше заняться теми делами, в которых никто вам не указ – они будут удаваться на удивление быстро и четко.
Выходные будут сырыми и теплыми. Субботний дождь в воскресенье перейдет в мокрый снег.
В первую пятницу после американского Дня благодарения в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
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