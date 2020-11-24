Главная Фото Выставки, ярмарки ФОТО: В Харькове проходит необычная выставка «Портреты из шкафа» (РЕДПОСТ)
24.11.2020  16:45   

ФОТО: В Харькове проходит необычная выставка «Портреты из шкафа» (РЕДПОСТ)

С 18 ноября по 8 декабря в библиотеке имени Л. Толстого проходит выставка-реквием «Портреты из шкафа» музыкантши и поэтессы Ирины Бондаренко.


Фото: Василий Голосный
«Однажды платье из шкафа упала на пол и ... произошло чудо. Из обычной ткани вдруг проявилось знакомое лицо. Оно настолько было похоже на обложку любимого музыкального диска, что сразу в подсознании начали играть знакомые мелодии. Так родилась идея создать из бытовых вещей образы знаменитых людей, которые вдохновляли течение жизни и спасали последнее время».
 
По словам организаторов, название выставки связано с тем, что она открылась на 40-й день после смерти известного ученого, профессора ХНУ им. Каразина Валерия Бондаренко, отца Ирины.
 
Выставка проходит по адресу: ул. Полтавский шлях, 118, библиотека имени Л. Толстого.
 
Время работы: 10:00 - 18:00, выходной: суббота, воскресенье.

Фотогалерея

Тэги:  выставка, харьков, портреты из шкафа
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.11 Выставки, ярмарки ФОТО: В Харькове прошла выставка автомобильной ретро рекламы «Автоэкспорт Информ» (РЕДПОСТ)   18.11 Культура и Туризм В Мистецтве Слобожанщины открылась выставка памяти мастера декораций ТЮЗа 03.11 Культура и Туризм В «Искусстве Слобожанщины» стартует онлайн-выставка графики (ХОГА)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 