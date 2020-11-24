24.11.2020 16:45

ФОТО: В Харькове проходит необычная выставка «Портреты из шкафа» (РЕДПОСТ)

С 18 ноября по 8 декабря в библиотеке имени Л. Толстого проходит выставка-реквием «Портреты из шкафа» музыкантши и поэтессы Ирины Бондаренко.



Фото: Василий Голосный

«Однажды платье из шкафа упала на пол и ... произошло чудо. Из обычной ткани вдруг проявилось знакомое лицо. Оно настолько было похоже на обложку любимого музыкального диска, что сразу в подсознании начали играть знакомые мелодии. Так родилась идея создать из бытовых вещей образы знаменитых людей, которые вдохновляли течение жизни и спасали последнее время».

По словам организаторов, название выставки связано с тем, что она открылась на 40-й день после смерти известного ученого, профессора ХНУ им. Каразина Валерия Бондаренко, отца Ирины.

Выставка проходит по адресу: ул. Полтавский шлях, 118, библиотека имени Л. Толстого.

Время работы: 10:00 - 18:00, выходной: суббота, воскресенье.