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25.02.2020  10:35   

В Харькове проходит выставка графики художницы Даши Вороновой «Скетчи» (ФОТО)

Выставка «Скетчи» — это рисунки, сделанные во время путешествий, и их фотографии на фоне изображаемого сюжета.


Фото: Василий Голосный

«По-настоящему я увидела только те пейзажи и архитектуру, что нарисовала. Только то, во что пристально вглядывалась, вчувствовалась на протяжении нескольких часов», - рассказывает художница.

 На выставке представлены работы за последние 5 лет из 8 стран: Украина, Грузия, Польша, Турция, Франция, Тайвань, Австрия, Италия.

Одна из любимых тем художницы - индустриальные пейзажи, заброшенные здания. Посмотреть на вещи под другим углом, с разных ракурсов, увидеть дальше, чем привык, увидеть более полную картину. Заброшенные здания привлекают своей ускользающей красотой, правдой жизни, противоречивыми состояниями.

Даша Воронова родилась 16 апреля 1990 года. Закончила ХНУ им.Каразина, факультет МЭО и туристический бизнес. В 2016 прошла персональная выставка в галерее «Бузок», а в 2018 в галерее «Мистецтво Слобожанщини». В 2019 поступила в Худпром на специальность Графика. Художница создает свои работы под псевдонимом Что один ля-ля-ля.

Выставка проходит в Hudprom Loft, ул Искусств, 11 с 17 по 29 февраля 2020 года. Вход свободный.

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Тэги:  выставка, путешествия, харьков, скетчи, hudprom loft
 
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