18.02.2020 21:15

Выставку работ, объединенных дружбой, открыли в Харькове (ФОТО)

В Муниципальной галерее проходит выставка «Сосуд» Жаннеты Соловьевой и Елены Кудиновой.



Фото: Василий Голосный

На выставке представлены работы двух художниц - Жаннеты Соловьевой и Елены Кудиновой. Произведения не имеют общей истории и не похожи по технике, но они объединены в единую экспозицию дружбой художниц.



Слово «сосуд» имеет несколько значений. Сосуд - как предмет быта, который используют для приготовления или подачи пищи или напитков и сосуд - как орган у животных и человека, которым движется кровь или лимфа. Оба определения имеют общую функцию хранения и транспортировки ценных материи внутри.



Художницы познакомились во время последней учебной практики Елены Кудиновой в Харьковском художественно-промышленном институте, которую возглавляла Жаннета Соловьева. Это стало началом дружбы, которая длилась много лет. Имея талант к оформлению выставок, Елена Кудинова часто помогала художникам с созданием экспозиций. По словам Жаннет, именно во время одного из монтажей ее выставки в Муниципальной галерее они договорились с Еленой сделать совместную выставку. К сожалению, Елена Кудинова не имеет возможности увидеть воплощение давней идеи, но Муниципальная галерея реализовала этот план в ее память.

Выставка проходит с 14 февраля по 13 марта 2020 года по адресу: ул. Чернышевская, 15. Время работы: c 11 до 19-00, выходной: воскресенье.



Жаннета Соловьева (1941, Фастов Киевской области.)

Художница декоративно-прикладного искусства (керамика), работает в Харькове.

Окончила Харьковское художественное училище Харьков и Высшее художественно-промышленное училище (б. Строгановское), г.Москва.

1972-1977 - преподавала в Харьковском художественно-промышленном институте.

2006 - заслуженная художница Украины.

С 1968 года активно участвует в выставках в Украине и за рубежом.

Работы находятся в коллекциях отечественных и зарубежных музеев и галерей, а также в частных коллекциях.



Елена Кудинова (1958, Мурманск - 2017, Киев)

Художница-график, дизайнер интерьеров, создавала станковые картины, работала преимущественно в Харькове.

Окончила Харьковский художественно-промышленный институт.

1987 - участница Национального союза художников Украины, Союза дизайнеров Украины

С 1980 года постоянная участница выставок как в Украине так и за рубежом.

Работы находятся в коллекциях отечественных и зарубежных музеев и галерей, а также в частных коллекциях.