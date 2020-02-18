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18.02.2020  21:15   

Выставку работ, объединенных дружбой, открыли в Харькове (ФОТО)

В Муниципальной галерее проходит выставка «Сосуд» Жаннеты Соловьевой и Елены Кудиновой.


Фото: Василий Голосный

На выставке представлены работы двух художниц - Жаннеты Соловьевой и Елены Кудиновой. Произведения не имеют общей истории и не похожи по технике, но они объединены в единую экспозицию дружбой художниц.

Слово «сосуд» имеет несколько значений. Сосуд - как предмет быта, который используют для приготовления или подачи пищи или напитков и сосуд - как орган у животных и человека, которым движется кровь или лимфа. Оба определения имеют общую функцию хранения и транспортировки ценных материи внутри.

Художницы познакомились во время последней учебной практики Елены Кудиновой в Харьковском художественно-промышленном институте, которую возглавляла Жаннета Соловьева. Это стало началом дружбы, которая длилась много лет. Имея талант к оформлению выставок, Елена Кудинова часто помогала художникам с созданием экспозиций. По словам Жаннет, именно во время одного из монтажей ее выставки в Муниципальной галерее они договорились с Еленой сделать совместную выставку. К сожалению, Елена Кудинова не имеет возможности увидеть воплощение давней идеи, но Муниципальная галерея реализовала этот план в ее память.

Выставка проходит с 14 февраля по 13 марта 2020 года по адресу: ул. Чернышевская, 15. Время работы: c 11 до 19-00, выходной: воскресенье.

Жаннета Соловьева (1941, Фастов Киевской области.)
Художница декоративно-прикладного искусства (керамика), работает в Харькове.
Окончила Харьковское художественное училище Харьков и Высшее художественно-промышленное училище (б. Строгановское), г.Москва.
1972-1977 - преподавала в Харьковском художественно-промышленном институте.
2006 - заслуженная художница Украины.
С 1968 года активно участвует в выставках в Украине и за рубежом.
Работы находятся в коллекциях отечественных и зарубежных музеев и галерей, а также в частных коллекциях.

Елена Кудинова (1958, Мурманск - 2017, Киев)
Художница-график, дизайнер интерьеров, создавала станковые картины, работала преимущественно в Харькове.
Окончила Харьковский художественно-промышленный институт.
1987 - участница Национального союза художников Украины, Союза дизайнеров Украины
С 1980 года постоянная участница выставок как в Украине так и за рубежом.
Работы находятся в коллекциях отечественных и зарубежных музеев и галерей, а также в частных коллекциях.

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Тэги:  выставка, муниципальная, галерея, харьков, керамика, художник, сосуд
 
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