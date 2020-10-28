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28.10.2020  16:37   

ФОТО: На улице Конторской завершают капитальный ремонт дороги (РЕДПОСТ)

На улице Конторской идут работы по обновлению дорожного покрытия. Коммунальщики планируют как можно скорее завершить замену асфальтобетона, чтобы уже вечером открыть проезд по этому участку.


Фото: Василий Голосный
«Это абсолютно обычное асфальтобетонное покрытие, как и везде по городу, оно не будет ни липнуть, ни мазаться, и позволит автомобилям ездить комфортно и безопасно.
 
Так как эта улица параллельна Полтавскому шляху, эта улица, как вариант, может служить для разгрузки Полтавского шляха от пробок. По данной улице ямочный ремонт ничего бы не дал, только капитальный ремонт, который мы и проводим.
 
Были выполнены работы по замене горловин смотровых колодцев, по замене дождеприемных колодцев и сейчас, на данный момент, мы занимаемся, помимо укладки верхнего слоя асфальтобетона, работами по тротуарам, пешеходным зонам и в ближайшее время начнем заниматься заездами во дворы - сообщил Евгений Несвит, мастер-дорожник.

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Тэги:  дорога, ремонт, харьков, конторская
 
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