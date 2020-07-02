02.07.2020 14:28

По улице Героев Труда дорожники обновляют покрытие (ФОТО)

По улице Героев Труда специалисты КП «Дорремстрой» укладывают новый асфальтобетон. В планах обновление 20 000 квадратных метров дорожного покрытия. Участок почти в километре от улицы Академика Павлова к Гвардейцев Широнинцев планируют открыть уже в ближайшее время.



Фото: Василий Голосный

«Будет уложено более 2 500 тонн асфальтобетона. Во время ремонта были заменены дождеприёмники, были проведены все подготовительные работы. Постараемся закончить в ближайшее время, чтобы не создавать проблемы в дорожной обстановке города» - сообщил Михаил Микитчук, мастер КП «Дорремстрой».

Ранее коммунальщики уже выполняли ремонт участков этой важной дорожной артерии: от Академика Павлова до улицы Шевченко, это около 2-х километров, и от Гвардейцев Широнинцев до улицы Светлой, это еще более километра дорожного покрытия.

Если погода позволит, добавляет Михаил Микитчук, то уже с утра субботы все автовладельцы и общественный транспорт смогут курсировать по улице Героев Труда без преград. А главное, это будет делать в разы приятнее - ведь покрытие будет равное и качественное, добавляют дорожники.

«В ближайших планах: будет производится ремонт улицы Мира, улицы Бекетова и переулка Ивана Каркача. На данных участках будет ограничено движение. Так что просим водителей принять ситуацию и временно потерпеть неудобства. Мы работаем в тяжёлых условиях. На данный момент большая температура на улице, жара, но мы стараемся вовремя и в срок выполнить работы. Чтобы наши автомобилисты могли насладиться хорошими дорогами» - сообщил Михаил Микитчук, мастер КП «Дорремстрой».