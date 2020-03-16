16.03.2020 15:42

Как в Харькове обеззараживают маршрутки (ФОТО)

Весь общественный транспорт, работающий на регулярных маршрутах Харькова, подлежит дезинфекции. Специальным химическим раствором обрабатывают вагоны метро, автобусы, троллейбусы и трамваи после каждого возвращения с маршрута. А в конце рабочей смены выполняется обработка всего транспортного средства.



Фото: Василий Голосный

Такие меры обязательны и продлятся, пока не минует угроза заражения коронавирусом, сообщили в городском совете.

«По всему городу мы проводим дезинфекцию всех транспортных средств, перевозящих людей. Это распоряжение городского головы», - сообщил Александр Куколь, заместитель начальника департамента инфраструктуры.

Внутри транспортного средства моют все: окна, двери, сиденья, поручни. Спецобработка проводится после каждого сделанного автобусом круга, рассказывают работники транспортного предприятия.

«На конечных остановках нам было рекомендовано производить обработку всего подвижного состава. Мы обрабатываем и поручни, и все места, с которыми соприкасаются люди, используем рекомендованный химсостав "Аналид Кристалл" для дезинфекции против коронавируса» - сообщил Александр Еремин, главный инженер «Транссервис».

Частая дезинфекция наземного транспорта, говорят работники предприятия, - процедура очень действенная в борьбе с распространением коронавируса, и - быстрая. На график работы не влияет.