08.06.2024 12:35 Віталій Хінєвіч

Люблять і хочуть розвивати Харків: Ігор Терехов поспілкувався із випускниками шкіл (фото)

Випускники харківських шкіл готуються попрощатися зі школою. Харківський міський голова Ігор Терехов поспілкувався з ними та побажав успіхів у студентському житті, передає РЕДПОСТ .



РЕДПОСТ

Школярі підходять до випускного, який пройде 19 червня, з повною відповідальністю. Репетирують танці, знімають вітальні відео та роблять пам'ятні плакати. До створення одного з таких плакатів долучився Ігор Терехов, залишивши свій відбиток долоні разом із випускниками.

Крім цього, за традицією мер Харкова тричі підкинув клубок червоних ниток, як символ згуртованості, ідентичності та єдності. Ігор Терехов побажав дітям здійснення мрій, реалізації планів та гарних балів на підсумкових тестах.

У свою чергу випускники розповіли про свої плани на навчання у Харкові та які вищі навчальні заклади планують обрати.

Так школярка Ксенія розповіла, що вона бажає знайти себе, та своє заняття, свою улюблену роботу та робити наше місто таким же незламним і сильним.

Її наміри поділив і випускник Микита, який хоче вступити в юридичну академію і продовжити розвиватися, і намагатися розвивати своє місто.

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