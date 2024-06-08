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08.06.2024  12:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові ліквідують масштабну пожежу (фото)

Пожежа виникла на відкритій території, вогонь поширився на площі 1800 квадратних метрів.


ДСНС Харківської області
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Ранком 8 червня у Холодногірському районі Харкова сталася пожежа на відкритій території - загорілися відходи з пластмасу та поліетиленова плівка. 
 
Полум’я поширилось на поруч розташовані будівлі. Площа пожежі становить близько 1800 кв.м.
 
Частково пошкоджені 3 будівлі, з них 2 станції технічного обслуговування.
О 10:00 пожежу локалізовано, наразі триває її ліквідація. Рятувальники запобігли розповсюдженню полум’я на інші об’єкти, а також гаражний кооператив.  
 
На місці події працює 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 87 рятувальників. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині рятувальники ліквідували три пожежі, які спричинили окупанти.
 
Тэги:  події, харків
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