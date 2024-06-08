08.06.2024 08:15 Віталій Хінєвіч
На Харківщині рятувальники ліквідували три пожежі, які спричинили окупанти
Протягом доби з 7 по 8 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Протягом доби рятувальники ДСНС загасили 3 пожежі, які спричинили окупанти своїми обстрілами.
Вчора о 11:36 в Чугуївському районі ворожі снаряди влучили у лісгосп. Горіла суха трава та лісова підстилка на площі 2,5 га. Постраждалих немає.
О 22:53 ворог обстріляв с. Шевченкове Куп'янського району. Там горів автомобіль на площі 12 м. кв. Постраждалих немає.
Сьогодні о 02:02 внаслідок обстрілу в с.Сенькове Куп`янського району горіла господарча споруда на площі 30 м. кв. Постраждалих немає. Від ДСНС залучено 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу. Пожежу ліквідовано о 03:28.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 55 одиниць вибухонебезпечних предметів.
В результаті вибуху боєприпасу загинув чоловік 1980 р.н. (обставини подій встановлюються). Подія сталась в с. Івано-Шийчене Богодухівського району.
Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11802 особи, з них 899 дітей та 265 маломобільних осіб.
За цей період здійснено 29 оперативних виїздів з яких:
-
15 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинили ворожі обстріли;
-
8 – на допомогу населенню;
-
6 – інші виїзди.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області трактор наїхав на вибухонебезпечний предмет.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости