08.06.2024 07:30 Рита Парфенова

8 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні світ відзначає Міжнародний день домогосподарки та домогосподаря.

Це неофіційне свято з'явилося на пропозицію влади Мехіко і присвячується всім, хто сидить удома та піклується про благополуччя сім'ї. А це теж своєрідна робота, причому досить нелегка.



До речі, у 2003 році було організовано першу організацію чоловіків, які займалися домашнім господарством, – чоловіків-домогосподарів. Це сталося в Італії. Хто ж опинився у такій асоціації? Сюди вступили одружені чоловіки, які виявили бажання збагнути всі науки ведення домашнього господарства. Чоловіки з цього товариства вчаться правильно і красиво різати фрукти та овочі до святкового столу, вони діляться один з одним різними рецептами смачних страв, а також радяться один з одним з приводу того, який краще вибрати засіб для чищення. Так, це здається неймовірним, але це є насправді.

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З 2005 року в одну із субот червня відзначається День в'язання на публіці. У 2024 він випадає на 8 червня. Усі, хто любить в'язати спицями чи гачком, збираються в якомусь громадському місці міста – у парку, у сквері, у кафе – і вдаються до свого улюбленого заняття.

Вперше Всесвітній день в'язання на публіці пройшов у Парижі. Придумала цю гру, що стала традицією, любителька в'язання Даніель Лендес. Згодом публічним в'язанням захопилися не тільки француженки, а й мешканки інших країн (свято проводиться, наприклад, США, Англії, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Естонії), а в акції з'явилася своя емблема, на якій зображені дві в'язальні спиці на тлі карти Європи. На сьогоднішній день, за даними різних джерел, Всесвітній день в'язання проходить більш ніж у 350 містах планети.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять великомученика Феодора Стратилата.



Наші пращури цього дня намагалися зустріти світанок, вірили, що з першим промінням сонця людина отримує надзвичайну силу та енергію. Заведено було просити вибачення у всіх тих, кого образив.



Що не можна робити:

планувати цього дня майбутнє;

давати в борг щось цінне;

скаржитися на долю.

За Юліанським календарем, 8 червня віряни вшановують пам’ять апостолів від 70-ти Карпа та Алфея, мученика Георгія Нового.



У давнину цього дня до будинку запрошували пічника, який оглядав піч і за необхідності ремонтував її. За це господарі пригощали його короваєм. Один шматочок обов’язково клали за піч, щоб задобрити домовика. Люди вірили, що його потурбували під час ремонту.



Що не можна робити:

після заходу сонця не можна підмітати підлогу;

відправлятися у поїздки;

робити великі покупки;

змінювати роботу.

Також цього дня

У 1625 народився Джованні Кассіні, італійський астроном, академік Празької АН, відкрив супутники Сатурна: Япет, Рею, Тетіс і Діону, встановив, що кільце Сатурна складається з двох частин, а Марс і Юпітер обертаються.



1668 – Петра Дорошенка обрано гетьманом України.



1671 – народився Томазо Альбіноні, італійський композитор та скрипаль.



1786 – у Нью-Йорку вперше надійшло у продаж морозиво. Коли цей продукт було вигадано, історія замовчує, проте дата першого продажу вважається днем народження замороженого молока.



1810 – народився Роберт Шуман, німецький композитор, піаніст, музичний критик.



1824 – Ноа Кашинг із Квебеку запатентував пральну машину.



1869 - Айвз Макгаффі з Чикаго запатентував пилосос.



1912 – у Лос-Анджелесі засновано кіностудію «Universal».



1940 – оголошено про відкриття нептунія, 93 елементи у таблиці періодичних елементів.



1946 – засновано Міжнародну організацію журналістів (МОЖ).



1953 – народилася Бонні Тайлер, англійська рок-співачка.



1955 – народився сер Тім Бернерс-Лі, англійський вчений, винахідник Всесвітнього павутиння.



1984 – до Гільдії кіноакторів США почесним членом прийнято діснеївське каченя Дональд Дак.



1999 – вперше в Україні стала доступною програма міжнародного бакалаврату. Навчання за цією програмою запропонувала своїм учням Печерська міжнародна школа у Києві.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Василь, Віктор, Костянтин, Меланія, Павло, Теодор, Федір.



за Юліанським календарем: Андрій, Георгій (Єгор, Юрій), Давид, Іван, Карп, Макар, Марк, Олександр, Олена.