08.06.2024 08:40 Віталій Хінєвіч
Харківщина на ранок 8 червня. Оперативна обстановка від ХОВА
Окупанти обстрілювали населені пункти Харківської області.
8 червня 01:50 с. Сеньково Куп’янського району. Внаслідок ворожого обстрілу військовими рф пошкоджено приватний будинок.
22:50 с. Шевченкове Куп‘янського району. Внаслідок ворожого обстрілу з БПЛА пошкоджено автомобіль.
22:00 м. Куп’янськ внаслідок ворожого обстрілу військовими рф пошкоджено 4 приватні будинки. Постраждав чоловік.
14:08 Богодухівський р-н., Богодухівська ТГ, с. Івано-Шийчене. Приватне домоволодіння. Внаслідок вибуху боєприпасу загинув чоловік.
13:20 Харківський р-н., Дергачівська громада, с. Козача Лопань. Внаслідок влучання БПЛА в цивільне авто постраждало 2 жінки. Госпіталізовані.
10:20 Харківський р-н., Циркунівська ТГ, с. Руські Тишки. Пошкоджено газогін. Станом на зараз газопостачання у с. Руські Тишки, с. Черкаські Тишки та с. Циркуни відновлено.
На Харківському напрямку відбулося дві безуспішні атаки ворога в районі Вовчанська. Сили оборони продовжують проводити заходи щодо посилення оборонних позицій та рубежів.
На Купʼянському напрямку від початку доби відбулось вісім бойових зіткнень. Сили оборони успішно відбили сім атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Дружелюбівка та Греківка. Триває бій в районі Андріївки.
Всього із 10 травня евакуювали 11 тисяч 879 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.
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