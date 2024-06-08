Укрзалізниця перегляне графік руху електричок

Залізничники тимчасово вносять зміни до графіка руху приміських електропоїздів. Упродовж червня тимчасово корегуються графіки руху 74 приміських електропоїздів по всій Україні.
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Сьогодні зірки обіцяють вам емоційну легкість та успіх у справах. Будьте обережні зі здоров’ям та не зловживайте алкоголем через підвищений ризик травматизму.
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