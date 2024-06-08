08.06.2024 09:25 Віталій Хінєвіч

Укрзалізниця перегляне графік руху електричок

Залізничники тимчасово вносять зміни до графіка руху приміських електропоїздів. Упродовж червня тимчасово корегуються графіки руху 74 приміських електропоїздів по всій Україні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.

Деякі поїзди тимчасово не будуть курсувати, а деякі змінять періодичність або їм буде обмежено маршрут. При покращенні ситуації з електрикою рух приміських електропоїздів буде відновлено.

Зміни не стосуватимуться критично важливих електричок, які забезпечують підвіз населення до роботи та зворотно.

Уточнювати інформацію про рух електропоїздів можливо у касах, довідкових службах, на офіційних сайтах УЗ та регіональних філій.

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