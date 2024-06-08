08.06.2024 10:05 Віталій Хінєвіч

Лікарі протезували 11-річного хлопчика з Харківщини, який отримав поранення через ворожий обстріл

У січні хлопчик з Харківщини разом з двоюрідною сестричкою Аліною прямували до продуктового магазину в рідному селі Малий Бурлук. Саме тоді терористи здійснили черговий обстріл. Поряд з дітьми впав ворожий снаряд.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

«Сашко та Аліна отримали важкі травми. Хлопчик досі згадує, як тримав свою відірвану ногу притиснутою до тіла, аби не стекти кровʼю.

Невдовзі до місця прибули українські військові, які надали першу допомогу, наклали турнікет на ногу та власним авто помчали назустріч швидкій – аби не гаяти дорогоцінні хвилини.

Проте «щасливий» фінал чекав лише на Сашка. Він втратив ногу, але зберіг головне – життя. Аліна померла через 10 днів перебування в реанімації»,- йдеться у повідомленні.

Сашко переніс багато операцій у Харкові, а згодом був переведений на подальше лікування та реабілітацію до столичного НДСЛ Охматдит. За три місяці в Охматдиті Саша встиг перенести декілька операцій, завести нових друзів, відсвяткувати своє 11-річчя, змінити зачіску та звикнути до нового життя – з ампутацією ніжки.

Зараз хлопчик знаходиться у Львові, де його протезували. Він звикає до протеза та мріє повернутися додому.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстрілювали населені пункти Харківської області.